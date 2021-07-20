Следствие озвучило три версии смертельного ДТП под Севастополем

Следствие озвучило три основные версии дорожной аварии близ горы Гасфорта в Севастополе, в результате которой погибли пять человек.

По предварительной версии, водитель грузового автомобиля «КамАЗ», следуя по автодороге Ялта-Севастополь со стороны Ялты, не справился с управлением и столкнулся автомобилями Daewoo Nexia и Mercedes Sprinter, которые ехали в попутном направлении. После этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Renault, Hyundai и Nissan.

В результате автокатастрофы погибли водитель «КамАЗа» и четыре пассажира Renault: водитель, его супруга и дети - 18-летняя дочь и 15-летний сын. Кроме того, пострадали пассажиры Hyundai. Возбуждено уголовное дело.

«Следствие рассматривает ряд версий произошедшей трагедии, среди которых: неисправность большегруза, состояние здоровья водителя, нарушение правил дорожного движения», – сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

По ее словам, в офисе работодателя проведены обыски, изъята документация по техническому состоянию «КамАЗа» и прохождению водителем грузовика медицинского освидетельствования.

«В настоящее время допрашивается широкий круг лиц из числа свидетелей, устанавливаются иные очевидцы, обладающие ценной для следствия информацией», – рассказала Постнова.

Как сообщили в прокуратуре Севастополя, ход расследования уголовного дела, а также ход прокурорской проверки по данному факту взял под личный контроль прокурор города Марк Большедворский.

«Прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой будет дана оценка полноты исполнения требований закона в деятельности коммерческой организации, которой принадлежал грузовой автомобиль и сотрудником которой являлся его водитель», – добавили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре также уточнили, что погибшие в ДТП водитель Renault, его жена и дети – жители Москвы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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