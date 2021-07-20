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Власть

Рейд через Севастопольскую бухту перекроют из-за репетиции парада

В связи с репетицией дня Военно-Морского Флота 21 июля будет перекрыт рейд через Севастопольскую бухту, сообщили в пресс-службе правительства города.

Уточняется, что катера и паром не будут ходить с 9:30 до 11:00 и с 16:00 до 17:00. На  время перекрытия рейда власти Севастополя организуют работу компенсационных автобусов по маршруту «площадь Нахимова – площадь Захарова».

В правительстве города также напомнили, что в связи с действующими в Севастополе ограничениями на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса в День Военно-Морского Флота в городе будет только парад кораблей. Военно-спортивного праздника с демонстрацией боевых возможностей сил флота, традиционного театрализованного представления и концерта не будет. Доступ на трибуны будет закрыт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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