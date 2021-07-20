Прогноз погоды в Крыму на вторник 20 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 20 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (аномально-жаркая погода), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (аномально-жаркая погода), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - прочие опасности (аномально-жаркая погода), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый, прочие опасности (аномально-жаркая погода), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 34, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 80 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 31, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер С 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 74 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 30, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 95 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 34, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 71 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 33, ночью около 27 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 74 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 33, ночью от 24 до 26 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 82 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 36, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 85 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 25 до 35, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 74 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью около 21 градусов. Ветер северный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 85 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 30, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер С 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 76 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 24 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 27, в Евпатории - 26, на мысе Казантип в Азовском море - 28, в Керчи - 27, в Николаевке - 27, в Севастополе - 25, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 26, в Ялте - 27 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 27, в Сочи - 25, в Турции - 28, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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