Власть
Порошенко уверен, что в течение года Крым станет украинским
фото © Новости Крыма
Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен, что в течение ближайшего года Киеву удастся вернуть Крым у России.
Об этом он заявил в своем поздравительном обращении по поводу мусульманского праздника Курбан-байрам.
«Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой. И вскоре в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ будет свободно отмечать Курбан-байрам. В следующем году – в Бахчисарае», – написал Порошенко в Facebook.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Поклонская может стать министром в Крыму. Министр экологии Крыма Геннадий Нараев может уступить свое место депутату Госдумы и экс-прокурору республики Наталье Поклонской.
Очередная отставка в Крыму: глава Минтопэнерго покинул пост. Глава Минтопэнерго Крыма Евгений Рукавишников уходит в отставку.
Глава минприроды Крыма заявил о скорой отставке. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев намерен покинуть занимаемую должность.
Аксенов придумал рецепт, как победить коронавирус в Крыму. С ростом числа заболевших коронавирусом растет нагрузка на медицинские учреждения.
Как распознать автомобиль-утопленник и не нарваться на неприятности
Наводнение, которое произошло в Крыму в июне, унесло десятки автомобилей. А те, которые чудом уцелели, но изрядно вымокли, скорее всего, появятся в продаже.
Порошенко уверен, что в течение года Крым станет украинским
Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен, что в течение ближайшего года Киеву удастся вернуть Крым у России.
Суточный максимум по количеству случаев COVID-19 установлен в Севастополе
За истекшие сутки в Севастополе зарегистрировано 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является новым антирекордом.
На трассе Севастополь - Ялта произошло массовое ДТП: пятеро погибших
Массовое ДТП произошло сегодня вечером на трассе Севастополь – Ялта недалеко от горы Гасфорта.
21 час назад
Поклонская может стать министром в Крыму
Министр экологии Крыма Геннадий Нараев может уступить свое место депутату Госдумы и экс-прокурору республики Наталье Поклонской.