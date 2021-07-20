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Власть

Порошенко уверен, что в течение года Крым станет украинским

16:46 вторник, 20 июля 2021
Порошенко уверен, что в течение года Крым станет украинским

фото © Новости Крыма

Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен, что в течение ближайшего года Киеву удастся вернуть Крым у России.

Об этом он заявил в своем поздравительном обращении по поводу мусульманского праздника Курбан-байрам.

«Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой. И вскоре в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ будет свободно отмечать Курбан-байрам. В следующем году – в Бахчисарае», – написал Порошенко в Facebook.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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