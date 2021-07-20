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Власть

Полтора десятка новых бригад «скорой помощи» сформированы в Крыму

11:48 вторник, 20 июля 2021
Полтора десятка новых бригад «скорой помощи» сформированы в Крыму

фото © strana.ua

Сотрудники «скорой помощи» в Крыму в связи с ростом заболеваемости COVID-19 совершают до 200 выездов в сутки, из-за таких нагрузок было дополнительно сформировано 15 дополнительных бригад.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«У нас дополнительно было сформировано по поручению главы 15 бригад скорой медицинской помощи, – рассказал он. – Если раньше, грубо говоря, по тому же ковиду было порядка 50 выездов (в день), то сегодня их число доходит до 200, и количество госпитализаций тоже – до 150-200 в сутки. Это запредельная нагрузка».

Также замминистра уточнил, что на работе «скорой помощи» сказывается изменение маршрутизации пациентов, связанное с переводом ряда медучреждений в статус «ковидных госпиталей».

Ранее директор республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко сообщил, что количество вызовов «скорой помощи» в Крыму выросло на 25% за месяц на фоне увеличения заболеваемости COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

План вакцинации в Крыму практически провален. На сегодня план вакцинации в Крыму выполнен более чем на 40%. Уже на этой неделе республика достигнет отметки в 400 тысяч вакцинированных первым компонентом человек.

Новые симптомы: эксперты рассказали об изменениях COVID. Новые симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, участились у болеющих коронавирусом.

В Крыму закончились свободные койки для больных ковидом. Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в Крыму составляет порядка 10%, при необходимости на базе объектов здравоохранения будут открыты дополнительные места.

В Крыму рассказали о COVID-ограничениях для туристов. Жестких ограничений относительно приема и размещения туристов в Крыму, аналогичных мерам в соседних Краснодарском крае или Севастополе, на данный момент нет, сертификат о вакцинации не является обязательным условием для отдыха в регионе.

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