Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Суточный максимум по количеству случаев COVID-19 установлен в Севастополе ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● План вакцинации в Крыму практически провален ● Новые симптомы: эксперты рассказали об изменениях COVID ● В Крыму закончились свободные койки для больных ковидом
Поклонская выступила против принудительной вакцинации
фото © news.myseldon.com
Депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская не привилась от COVID-19 и против принудительной вакцинации.
Об этом она сообщила на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня».
«Каждый человек свободный. Я за то, чтобы человек сам принимал решение – вакцинироваться ему или нет. Я не призываю людей к тому, чтобы они не вакцинировались и я не призываю людей к тому, чтобы они вакцинировались. Я за благоразумие. Я, к примеру, не вакцинировалась. У меня есть для этого мои субъективные причины. Другой человек, мои друзья, они вакцинировались», – сообщила Поклонская.
Отвечая на вопрос о непризнании в ЕС российской вакцины от COVID-19, Поклонская объяснила это «конкуренцией» и «двойными стандартами».
Ранее в июле Reuters сообщило, что российские разработчики вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» последовательно проваливают сдачу необходимой документации для регистрации препарата в Евросоюзе. Из-за этого регистрация откладывается на неопределенный срок. При этом у регулятора нет причин сомневаться в безопасности и эффективности препарата.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Полтора десятка новых бригад «скорой помощи» сформированы в Крыму. Сотрудники «скорой помощи» в Крыму в связи с ростом заболеваемости COVID-19 совершают до 200 выездов в сутки, из-за таких нагрузок было дополнительно сформировано 15 дополнительных бригад.
Сводка о новых заражениях в Крыму. 19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции.
План вакцинации в Крыму практически провален. На сегодня план вакцинации в Крыму выполнен более чем на 40%. Уже на этой неделе республика достигнет отметки в 400 тысяч вакцинированных первым компонентом человек.
Новые симптомы: эксперты рассказали об изменениях COVID. Новые симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, участились у болеющих коронавирусом.
Поклонская выступила против принудительной вакцинации
Депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская не привилась от COVID-19 и против принудительной вакцинации.
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