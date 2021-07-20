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Коронавирус в Крыму

Поклонская выступила против принудительной вакцинации

20:13 вторник, 20 июля 2021
Поклонская выступила против принудительной вакцинации

фото © news.myseldon.com

Депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская не привилась от COVID-19 и против принудительной вакцинации.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня».

«Каждый человек свободный. Я за то, чтобы человек сам принимал решение – вакцинироваться ему или нет. Я не призываю людей к тому, чтобы они не вакцинировались и я не призываю людей к тому, чтобы они вакцинировались. Я за благоразумие. Я, к примеру, не вакцинировалась. У меня есть для этого мои субъективные причины. Другой человек, мои друзья, они вакцинировались», – сообщила Поклонская.

Отвечая на вопрос о непризнании в ЕС российской вакцины от COVID-19, Поклонская объяснила это «конкуренцией» и «двойными стандартами».

Ранее в июле Reuters сообщило, что российские разработчики вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» последовательно проваливают сдачу необходимой документации для регистрации препарата в Евросоюзе. Из-за этого регистрация откладывается на неопределенный срок. При этом у регулятора нет причин сомневаться в безопасности и эффективности препарата.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полтора десятка новых бригад «скорой помощи» сформированы в Крыму. Сотрудники «скорой помощи» в Крыму в связи с ростом заболеваемости COVID-19 совершают до 200 выездов в сутки, из-за таких нагрузок было дополнительно сформировано 15 дополнительных бригад.

Сводка о новых заражениях в Крыму. 19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции.

План вакцинации в Крыму практически провален. На сегодня план вакцинации в Крыму выполнен более чем на 40%. Уже на этой неделе республика достигнет отметки в 400 тысяч вакцинированных первым компонентом человек.

Новые симптомы: эксперты рассказали об изменениях COVID. Новые симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, участились у болеющих коронавирусом.

Коронавирус в Крыму
Поклонская выступила против принудительной вакцинации

Поклонская выступила против принудительной вакцинации

Депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская не привилась от COVID-19 и против принудительной вакцинации.

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