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Происшествия

Подробности смертельного ДТП под Севастополем: уточнено

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли пять человек.

Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

По предварительной версии, водитель грузового автомобиля «КамАЗ» 1982 года рождения, следуя по автодороге Ялта-Севастополь со стороны Ялты, не справился с управлением и столкнулся автомобилями Daewoo Nexia и Mercedes Sprinter, которые ехали в попутном направлении. После этого, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Renault, Hyundai и Nissan.

В результате автокатастрофы погибли водитель «КамАЗа» и четыре пассажира Renault: водитель, его супруга и дети - 18-летняя дочь и 15-летний сын. Кроме того, пострадали пассажиры Hyundai, они доставлены в больницу с различными травмами. Врачи оценивают их состояние как стабильное, угрозы жизни нет.

На месте происшествия в настоящее время работает группа следователей и следователей-криминалистов, личности погибших установлены. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз для установления детальных обстоятельств трагедии и событий, им предшествующих.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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