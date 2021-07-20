Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новые симптомы: эксперты рассказали об изменениях COVID ● В Крыму закончились свободные койки для больных ковидом ● В Крыму рассказали о COVID-ограничениях для туристов ● Стоп COVID-19: в магазинах Симферополя стартовала новая акция ● В Крыму откроют дополнительные места в госпиталях для больных коронавирусом
План вакцинации в Крыму практически провален
фото © Новости Крыма
На сегодня план вакцинации в Крыму выполнен более чем на 40%. Уже на этой неделе республика достигнет отметки в 400 тысяч вакцинированных первым компонентом человек.
Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.
«По количеству привитых первым компонентом – это порядка 380 тысяч, но это цифры за выходные. На это неделе до 400 тысяч дойдем однозначно. У нас получается прививать 3-5-7 тысяч первой дозы вакцины ежедневно. (…) К 1 сентября мы должны были привить 909 тысяч человек, это 60% населения РК. Очень сложная цифра, на сегодняшний день у нас план выполнен чуть больше чем на 40%», — сообщил Лясковский.
Ранее он рассказал, что в Крыму заняты более 3 тысяч ковидных коек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму закончились свободные койки для больных ковидом. Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в Крыму составляет порядка 10%, при необходимости на базе объектов здравоохранения будут открыты дополнительные места.
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