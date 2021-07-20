План вакцинации в Крыму практически провален

фото © Новости Крыма

На сегодня план вакцинации в Крыму выполнен более чем на 40%. Уже на этой неделе республика достигнет отметки в 400 тысяч вакцинированных первым компонентом человек.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

«По количеству привитых первым компонентом – это порядка 380 тысяч, но это цифры за выходные. На это неделе до 400 тысяч дойдем однозначно. У нас получается прививать 3-5-7 тысяч первой дозы вакцины ежедневно. (…) К 1 сентября мы должны были привить 909 тысяч человек, это 60% населения РК. Очень сложная цифра, на сегодняшний день у нас план выполнен чуть больше чем на 40%», — сообщил Лясковский.

Ранее он рассказал, что в Крыму заняты более 3 тысяч ковидных коек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму закончились свободные койки для больных ковидом. Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в Крыму составляет порядка 10%, при необходимости на базе объектов здравоохранения будут открыты дополнительные места.

В Крыму рассказали о COVID-ограничениях для туристов. Жестких ограничений относительно приема и размещения туристов в Крыму, аналогичных мерам в соседних Краснодарском крае или Севастополе, на данный момент нет, сертификат о вакцинации не является обязательным условием для отдыха в регионе.

Стоп COVID-19: в магазинах Симферополя стартовала новая акция. Акция «Меры профилактики в магазине», направленная на предотвращение и недопущение распространения коронавирусной инфекции, стартовала в торговых центрах Симферополя.

В Крыму откроют дополнительные места в госпиталях для больных коронавирусом. В Крыму готовятся развернуть дополнительные места в госпиталях для больных коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.