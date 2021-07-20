Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +34
море +26

Власть

Мэр Ялты хочет, чтобы горожане убрали город

10:35 вторник, 20 июля 2021
Ялта
Мэр Ялты хочет, чтобы горожане убрали город

фото © ria.ru

Глава администрации Ялты Янина Павленко предложила горожанам провести в предстоящую субботу, 24 июля, субботник во дворах.

Видеообращение Павленко разместила на своей странице в Facebook.

«Друзья, обращаюсь к вам с просьбой: давайте в эту субботу организуем субботник, чтобы убрать и почистить свои дворы, потому что за нас это никто не сделает», – сказал она.

По словам Павленко, несмотря на активную работу коммунальных служб, некоторые районы по-прежнему остаются в неудовлетворительном состоянии. «Объехала центр нашего прекрасного города и, конечно, хочется сказать, что до той чистоты, которая должна в нем быть, еще очень далеко», – сказала глава администрации.

В середине июня Ялту накрыли обильные ливни, что привело к крупному наводнению в городе. В частности, были подтоплены десятки домовладений, сошли сотни оползней.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Авария «обезводила» часть Симферополя и пригород. Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения часть Симферополя и пригорода осталась без воды.

В Севастополе отремонтируют подземный переход. Подземных переходов в Севастополе немного, а состояние имеющихся оставляет желать лучшего.

Жители Севастополя боятся камней на головы. Уборка домов и территории, вывоз мусора и аварийных деревьев, ремонт подъездов, детские площадки и зеленые зоны – о своих проблемах жители проспекта Острякова, 216 рассказали представителям власти.

Фекалии целого квартала стекаются в квартиру одного жителя Севастополя. Уже несколько лет канализационные стоки из трех домов изливаются прямо в квартиру жителя Севастополя. Департамент городского хозяйства указывает, что по решению суда решить эту проблему должен застройщик, построивший канализацию кое-как.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции.

Происшествия
Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»

Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»

Пациент Ленинской центральной районной больницы совершил попытку нанести себе телесные повреждения в ночное время, а после скончался.

Общество
Жители Севастополя боятся камней на головы

Жители Севастополя боятся камней на головы

Уборка домов и территории, вывоз мусора и аварийных деревьев, ремонт подъездов, детские площадки и зеленые зоны – о своих проблемах жители проспекта Острякова, 216 рассказали представителям власти.

Коронавирус в Крыму
Новые симптомы: эксперты рассказали об изменениях COVID

Новые симптомы: эксперты рассказали об изменениях COVID

Новые симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, участились у болеющих коронавирусом.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации