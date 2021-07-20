Власть
Мэр Ялты хочет, чтобы горожане убрали город
фото © ria.ru
Глава администрации Ялты Янина Павленко предложила горожанам провести в предстоящую субботу, 24 июля, субботник во дворах.
Видеообращение Павленко разместила на своей странице в Facebook.
«Друзья, обращаюсь к вам с просьбой: давайте в эту субботу организуем субботник, чтобы убрать и почистить свои дворы, потому что за нас это никто не сделает», – сказал она.
По словам Павленко, несмотря на активную работу коммунальных служб, некоторые районы по-прежнему остаются в неудовлетворительном состоянии. «Объехала центр нашего прекрасного города и, конечно, хочется сказать, что до той чистоты, которая должна в нем быть, еще очень далеко», – сказала глава администрации.
В середине июня Ялту накрыли обильные ливни, что привело к крупному наводнению в городе. В частности, были подтоплены десятки домовладений, сошли сотни оползней.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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