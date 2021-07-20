Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +34
море +26

Общество

Ливни возвращаются в Крым: МЧС объявило штормовое предупреждение

14:36 вторник, 20 июля 2021
Ливни возвращаются в Крым: МЧС объявило штормовое предупреждение

фото © Новости Крыма

В среду и четверг в Крыму прогнозируются сильные ливни с грозами, град и шквалистый ветер.

Об этом сообщили в МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела 21 и 22 июля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град, усиление северо-западного ветра 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, вероятных нарушениях транспортного сообщения и повреждении сельскохозяйственных растений. Жителям и гостям Крыма не рекомендуется находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 19 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 19 июля.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 18 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 18 июля.

Рекордную жару в Крыму сменит грозовой циклон. Следующая неделя в Крыму начнется с аномально-жаркой погоды, синоптики прогнозируют новые температурные рекорды, а затем полуостров накроет циклон с ливнями и дождями.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 17 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 17 июля.

Общество
Ливни возвращаются в Крым: МЧС объявило штормовое предупреждение

Ливни возвращаются в Крым: МЧС объявило штормовое предупреждение

В среду и четверг в Крыму прогнозируются сильные ливни с грозами, град и шквалистый ветер.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции.

Происшествия
Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»

Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»

Пациент Ленинской центральной районной больницы совершил попытку нанести себе телесные повреждения в ночное время, а после скончался.

Власть
Полтора десятка новых бригад «скорой помощи» сформированы в Крыму

Полтора десятка новых бригад «скорой помощи» сформированы в Крыму

Сотрудники «скорой помощи» в Крыму в связи с ростом заболеваемости COVID-19 совершают до 200 выездов в сутки, из-за таких нагрузок было дополнительно сформировано 15 дополнительных бригад.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации