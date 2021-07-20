Ливни возвращаются в Крым: МЧС объявило штормовое предупреждение

фото © Новости Крыма

В среду и четверг в Крыму прогнозируются сильные ливни с грозами, град и шквалистый ветер.

Об этом сообщили в МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела 21 и 22 июля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град, усиление северо-западного ветра 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, вероятных нарушениях транспортного сообщения и повреждении сельскохозяйственных растений. Жителям и гостям Крыма не рекомендуется находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 19 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 19 июля.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 18 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 18 июля.

Рекордную жару в Крыму сменит грозовой циклон. Следующая неделя в Крыму начнется с аномально-жаркой погоды, синоптики прогнозируют новые температурные рекорды, а затем полуостров накроет циклон с ливнями и дождями.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 17 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 17 июля.