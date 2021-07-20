Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +26
море +28

Происшествия

Как спастись от молнии: правила поведения в грозу от эксперта МЧС

18:54 вторник, 20 июля 2021
Как спастись от молнии: правила поведения в грозу от эксперта МЧС

фото © gazeta.ru

После рекордной жары синоптики вновь обещают грозы. Спрятаться в помещении, отойди подальше от воды, закрыться в машине и не забыть отключить телефон.

О правилах поведения во время грозы в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал преподаватель учебного методического отдела Крымского учебного центра МЧС по РК Павел Буткевич.

«Во время удара молнии происходит сильный электрический атмосферный разряд, от которого необходимо укрыться», - говорит Буткевич. Наиболее удачными укрытиями он назвал капительные строения: здания, гаражи, подъезды многоквартирных домов.

Если же непогода застала на открытой местности, необходимо немедленно выключить мобильный телефон и другие электрические устройства – планшет, ноутбук и т.д.

Поскольку молнии, как правило, попадают в самые высокие точки, нельзя прятаться под высокими деревьями. Идеальным укрытием в этом случае послужит автомобиль, однако и в этом случае важно соблюдать ряд правил.

«Необходимо отключить двигатель, навигационные и электрические приборы, закрыть окна. Кроме того, во время грозы нельзя прикасаться к металлическим деталям авто», - продолжил специалист. Он пояснил, что корпус авто служит аналогом «клетки Фарадея» (устройство было изобретено английским физиком и химиком Майклом Фарадеем для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей, - ред.), поэтому находящиеся в нем люди защищены от удара электрического разряда.

Преподаватель учебного методического отдела Крымского учебного центра МЧС по РК также предостерег от купания во время грозы в море или любом другом водоеме. Он напомнил, что вода является отличным проводником электроэнергии, поэтому риск несчастного случая вырастает в разы.

«Нужно выйти на берег и отойти от уреза воды не менее чем на 100 метров», - настоятельно порекомендовал Буткевич.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Следствие озвучило три версии смертельного ДТП под Севастополем. Следствие озвучило три основные версии дорожной аварии близ горы Гасфорта в Севастополе, в результате которой погибли пять человек.

Подробности смертельного ДТП под Севастополем: уточнено. В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли пять человек.

На трассе Севастополь - Ялта произошло массовое ДТП: пятеро погибших. Массовое ДТП произошло сегодня вечером на трассе Севастополь – Ялта недалеко от горы Гасфорта.

Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах». Пациент Ленинской центральной районной больницы совершил попытку нанести себе телесные повреждения в ночное время, а после скончался.

Коронавирус в Крыму
Поклонская выступила против принудительной вакцинации

Поклонская выступила против принудительной вакцинации

Депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская не привилась от COVID-19 и против принудительной вакцинации.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Происшествия
Как спастись от молнии: правила поведения в грозу от эксперта МЧС

Как спастись от молнии: правила поведения в грозу от эксперта МЧС

После рекордной жары синоптики вновь обещают грозы. Спрятаться в помещении, отойди подальше от воды, закрыться в машине и не забыть отключить телефон.

Главное за сегодня

Подробности смертельного ДТП под Севастополем: уточнено

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли пять человек.

14 часов назад

Происшествия
Телефонные мошенники за три дня развели крымчан на 1,3 млн рублей

Телефонные мошенники за три дня развели крымчан на 1,3 млн рублей

В течение трех прошедших суток сотрудники крымской полиции зарегистрировали 15 фактов дистанционных мошенничеств, сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации