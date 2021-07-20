Как спастись от молнии: правила поведения в грозу от эксперта МЧС

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После рекордной жары синоптики вновь обещают грозы. Спрятаться в помещении, отойди подальше от воды, закрыться в машине и не забыть отключить телефон.

О правилах поведения во время грозы в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал преподаватель учебного методического отдела Крымского учебного центра МЧС по РК Павел Буткевич.

«Во время удара молнии происходит сильный электрический атмосферный разряд, от которого необходимо укрыться», - говорит Буткевич. Наиболее удачными укрытиями он назвал капительные строения: здания, гаражи, подъезды многоквартирных домов.

Если же непогода застала на открытой местности, необходимо немедленно выключить мобильный телефон и другие электрические устройства – планшет, ноутбук и т.д.

Поскольку молнии, как правило, попадают в самые высокие точки, нельзя прятаться под высокими деревьями. Идеальным укрытием в этом случае послужит автомобиль, однако и в этом случае важно соблюдать ряд правил.

«Необходимо отключить двигатель, навигационные и электрические приборы, закрыть окна. Кроме того, во время грозы нельзя прикасаться к металлическим деталям авто», - продолжил специалист. Он пояснил, что корпус авто служит аналогом «клетки Фарадея» (устройство было изобретено английским физиком и химиком Майклом Фарадеем для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей, - ред.), поэтому находящиеся в нем люди защищены от удара электрического разряда.

Преподаватель учебного методического отдела Крымского учебного центра МЧС по РК также предостерег от купания во время грозы в море или любом другом водоеме. Он напомнил, что вода является отличным проводником электроэнергии, поэтому риск несчастного случая вырастает в разы.

«Нужно выйти на берег и отойти от уреза воды не менее чем на 100 метров», - настоятельно порекомендовал Буткевич.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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