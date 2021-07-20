Как распознать автомобиль-утопленник и не нарваться на неприятности

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Наводнение, которое произошло в Крыму в июне, унесло десятки автомобилей. А те, которые чудом уцелели, но изрядно вымокли, скорее всего, появятся в продаже.

Чтобы привести автомобиль после такого стихийного бедствия в порядок, нужна крупная сумма денег, и не все владельцы готовы пойти на такие траты. Как не нарваться на недобросовестного продавца рассказал инженер регионального подразделения МИА «Россия сегодня» Юрий Артамонов.

«Современная машина – это огромное количество электроники. Если в старых авто было три проводочка и аккумулятор, то сейчас это множество компьютерных блоков, распределенных по всей машине. Не всегда они герметичны. Попадание воды в эти блоки может вызвать проблемы, которые не проявятся сразу, а только через время», - отметил он.

По словам специалиста, вторая проблема – это то, что вода, попадая под обшивку, остается на шумоизоляционных материалах. Со временем в этих местах образуются очаги коррозии.

Для того, чтобы после потопа привести в порядок авто, нужно очень много денег. Для этого требуется разбирать всю машину, сушить кузов, блоки протирать спиртом, так как из-за влаги начинают сгнивать дорожки микросхем.

«Кроме того, глазом не всегда можно увидеть микросхемы, в которых могла попасть вода. Со временем это начнет уничтожать эти самые дорожки в блоках. По срокам неизвестно, это может быть как месяц, так и полгода», - рассказал Артамонов.

От этого могут возникнуть проблемы разного характера: заглох мотор, перестала работать коробка передач. Также есть и системы как АБС, ЕБД, которые созданы для контроля безопасного движения автомобиля. Поэтому последствия могут быть очень печальные, предостерег собеседник.

Чтобы не нарваться на недобросовестного продавца, который не привел машину в нужное состояние, следует обратить внимание на документы. Если у человека ПТС не дубликат, то сразу понятно, кому эта машина принадлежала.

«Когда машина зарегистрирована в другом регионе, у нее единственный хозяин, который также все время проживал там же, то, скорее всего, в Крыму она не была. Хотя на ней могли ездить здесь и по доверенности», - уточнил инженер.

Стоит также задуматься, если у продавца дубликат ПТС. Если просто закончились графы, куда вписываются владельцы автомобиля, тогда еще полбеды, но, если человек утверждает, что однажды потерял документ, значит, он что-то скрывает. Так просто ПТС не теряют.

«Я бы рекомендовал при покупке воспользоваться платными сервисами, где о машине можно узнать всю ее подробную судьбу. Также можно нанять специалиста, который хорошо разбирается в автомобилях и сможет сразу понять, даже по запаху, была ли машина «утопленником», - заключил специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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