Как пройдет День ВМФ в Севастополе

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В Севастополе утвердили программу празднования Дня Военно-морского флота, согласно которой отмечать его будут не только без традиционных показательных стрельб и театрализованного представления, но и без концерта, и без салюта.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ.

«Изменения в традиционный порядок празднования внесены в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе и в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции в период подготовки и проведения Дня ВМФ», – говорится в сообщении.

Утром на кораблях поднимут флаги расцвечивания, после чего руководство города и командование флота возложит цветы к Вечному огню у мемориала защитникам Севастополя 1941-1942 гг. на пощади Нахимова, а командующий флотом Игорь Осипов поздравит экипажи девяти кораблей – они выстроятся в акватории Севастопольской бухты.

Самым ярким событием дня станет пятнадцатиминутный парад – прохождение двенадцати военных кораблей, в том числе ракетных и десантных, и катеров. К выходу из бухты их сопроводит авиация: 26 самолетов и вертолетов из состава Морской авиации ЧФ и объединения ВВС и ПВО Южного федерального округа. Все пройдет максимально бесшумно: без ракетных и артиллерийских стрельб и прочих упражнений с демонстрацией боевых возможностей флота.

Программой не предусмотрена выставка техники и экскурсии на корабли. Вечерний праздничный концерт, а также салют и фейерверк – отменены.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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