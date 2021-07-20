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Происшествия

Юноша вынес дорогой кассовый аппарат из магазина в Бахчисарае

В полицию Бахчисарая обратился предприниматель с сообщением о краже из его магазина.

В пресс-службе МВД по Крыму уточнили, что вор вынес кассовый аппарат стоимостью более 40 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 18-летний житель города.

«Молодой человек признался в совершенной им краже и пояснил, что, проходя мимо магазина, решил что-нибудь из него похитить. Взломав окно, он проник в помещение магазина и вынес оттуда кассовый аппарат», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что крымчанка украла банковскую карту, чтобы купить бытовую химию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

У 18-летнего крымчанина украли больше 100 тысяч под предлогом продажи машины. К симферопольским правоохранителям обратился 18-летний местный житель с заявлением о том, что его знакомый под предлогом продажи автомобиля ВАЗ 2105 украл у него деньги в размере 105 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В Ялте трое подростков ограбили пьяного крымчанина. Трое пятнадцатилетних крымчан обокрали нетрезвого жителя Ялты, забрав у него кошелек и мобильный телефон.

100 ударов ножом: ялтинец зверски убил жену и пытался добраться до тещи. Психически нездоровый ялтинец обвиняется в убийстве жены и покушении на убийство тещи.

Керчанину грозит шесть лет тюрьмы за кражу газовой плиты. 36-летний ранее судимый керчанин залез в окно квартиры на первом этаже и украл газовую варочную поверхность стоимостью семь тысяч рублей.

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