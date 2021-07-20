Юноша вынес дорогой кассовый аппарат из магазина в Бахчисарае

В полицию Бахчисарая обратился предприниматель с сообщением о краже из его магазина.

В пресс-службе МВД по Крыму уточнили, что вор вынес кассовый аппарат стоимостью более 40 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 18-летний житель города.

«Молодой человек признался в совершенной им краже и пояснил, что, проходя мимо магазина, решил что-нибудь из него похитить. Взломав окно, он проник в помещение магазина и вынес оттуда кассовый аппарат», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что крымчанка украла банковскую карту, чтобы купить бытовую химию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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