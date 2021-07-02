За 10 лет частота опасных метеоявлений в Крыму увеличилась

фото © Новости Крыма

Ливень, который прошел 18 июня в Ялте, безусловно, является чрезвычайным, особо опасным явлением, которые происходят не так часто, рассказал сегодня на пресс-конференции климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Рябов.

«Например, по архивным данным климатических наблюдений известно, что последний ливень в Ялте такого характера и такой интенсивности был зафиксирован в 1965 году», — уточнил он.

Владимир Рябов добавил, что за последние 10 лет частота и интенсивность аналогичных явлений в Крыму значительно увеличилась по сравнению с предыдущими десятилетиями.

«Это связано прежде всего, конечно, с глобальными изменениями климата, которые происходят на всей планете. Поэтому готовиться надо к таким ливням и в ближайшие годы», — подытожил Владимир Рябов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дождливая погода возвращается в Крым. Очередной циклон 3 июля принесет в Крым дожди.

Вода в Азовском море у берегов Крыма прогрелась до 25 градусов. Температура воды в Азовском море у берегов Крыма в настоящий момент составляет 25 градусов.

Ливень столетия: ЮБК побил рекорд по осадкам. В последний раз ливни такой силы, что обрушились на Ялту в середине июня, были отмечены в 1910 году.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 1 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 1 июля.