Общество
За 10 лет частота опасных метеоявлений в Крыму увеличилась
фото © Новости Крыма
Ливень, который прошел 18 июня в Ялте, безусловно, является чрезвычайным, особо опасным явлением, которые происходят не так часто, рассказал сегодня на пресс-конференции климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Рябов.
«Например, по архивным данным климатических наблюдений известно, что последний ливень в Ялте такого характера и такой интенсивности был зафиксирован в 1965 году», — уточнил он.
Владимир Рябов добавил, что за последние 10 лет частота и интенсивность аналогичных явлений в Крыму значительно увеличилась по сравнению с предыдущими десятилетиями.
«Это связано прежде всего, конечно, с глобальными изменениями климата, которые происходят на всей планете. Поэтому готовиться надо к таким ливням и в ближайшие годы», — подытожил Владимир Рябов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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