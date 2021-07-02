Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +31
море +23

Общество

За 10 лет частота опасных метеоявлений в Крыму увеличилась

12:23 пятница, 2 июля 2021
За 10 лет частота опасных метеоявлений в Крыму увеличилась

фото © Новости Крыма

Ливень, который прошел 18 июня в Ялте, безусловно, является чрезвычайным, особо опасным явлением, которые происходят не так часто, рассказал сегодня на пресс-конференции климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Рябов.

«Например, по архивным данным климатических наблюдений известно, что последний ливень в Ялте такого характера и такой интенсивности был зафиксирован в 1965 году», — уточнил он.

Владимир Рябов добавил, что за последние 10 лет частота и интенсивность аналогичных явлений в Крыму значительно увеличилась по сравнению с предыдущими десятилетиями.

«Это связано прежде всего, конечно, с глобальными изменениями климата, которые происходят на всей планете. Поэтому готовиться надо к таким ливням и в ближайшие годы», — подытожил Владимир Рябов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дождливая погода возвращается в Крым. Очередной циклон 3 июля принесет в Крым дожди.

Вода в Азовском море у берегов Крыма прогрелась до 25 градусов. Температура воды в Азовском море у берегов Крыма в настоящий момент составляет 25 градусов.

Ливень столетия: ЮБК побил рекорд по осадкам. В последний раз ливни такой силы, что обрушились на Ялту в середине июня, были отмечены в 1910 году.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 1 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 1 июля.

Происшествия
ФСБ-шники поймали пенсионерку из Украины за попытку тайно проникнуть в Крым

ФСБ-шники поймали пенсионерку из Украины за попытку тайно проникнуть в Крым

Крымские пограничники задержали украинку, которая «пыталась незаконно попасть в Крым», в обход пункта пропуска «Джанкой».

Власть
В Крыму задержан глава курортного села

В Крыму задержан глава курортного села

Правоохранительные органы задержали главу Молочненского сельского поселения Сакского района Дениса Плохих.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе ужесточают антиковидные меры

В Севастополе ужесточают антиковидные меры

В Севастополе до конца июля приостанавливают проведение развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также работу кружков и секций.

Власть
Губернатор Севастополя попросит военных не пилить корабли на пляжах

Губернатор Севастополя попросит военных не пилить корабли на пляжах

В Стрелецкой бухте Севастополя по-прежнему пилят списанные корабли, нанося ущерб экологии.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации