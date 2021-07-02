Коронавирус в Крыму
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Военные РФ проводят дезинфекцию «Артека»
фото © минобороны РФ
Минобороны России показало работы по дезинфекции международного детского центра «Артек».
Ролик опубликован на официальной странице министерства в соцсети «ВКонтакте».
«Подразделения РХБ защиты Черноморского флота проводят дезинфекцию в международном детском центре «Артек» в Крыму. Обработке подвергаются подъездные пути, места посадки и высадки из транспорта детей, прибывающих в лагерь, а также места общего пользования», – сообщили в минобороны.
Дезинфекция проводится с применением специального аэрозольного комплекта КДА. Работы ведутся в учебных классах, столовых, служебных помещениях. Так же обрабатываются лестницы, коридоры и спортзалы.
Специальным раствором обработали парты и раздевалки, игровые комнаты, места для отдыха и приема пищи детей. Спецобработка территории и помещений «Артека» началась сразу после завершения смены.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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