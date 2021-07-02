Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +31
море +23

Власть

Водолазы очистят акваторию восьми пляжей Ялты

11:14 пятница, 2 июля 2021
Ялта
Водолазы очистят акваторию восьми пляжей Ялты

фото © Новости Крыма

Водолазы «КРЫМ-СПАС» готовы к очистке акватории пляжей Ялты.

В пресс-службе МЧС Республики Крым отметили, что сейчас приступить к работам не позволяет мутность воды.

«Предположительно на текущий момент предстоит обследовать и осуществить очистку акваторий 8 пляжей, куда в основном сходили селевые потоки. Сил и средств достаточно. Спасатели ежедневно осуществляют пробные погружения, однако мутность воды на сегодня не позволяет приступить к работам», — рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев.

Он добавил, что в результате стихии сильно изменился рельеф дна, также могут быть предметы, представляющие опасность для отдыхающих.По итогу работы спасатели выдадут акт о возможности использования пляжа по назначению.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал отбирать пробы воды на пляжах от Фороса до Алупки. На данный момент купание на пляжах Большой Ялты запрещено.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мотоциклист насмерть разбился близ набережной в Евпатории. В Евпатории мотоциклист разбился в ДТП на улице Лазурная Набережная, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Туристка травмировалась из-за неисправного аттракциона на пляже в Евпатории. На пляже «Лазурный берег» в Евпатории во время использования аттракциона «Парашютинг» оборвался трос катера буксировщика и женщина упала в воду, сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

В Севастополе на производстве за год было травмировано 27 человек. О производственном травматизме в городе Севастополе за 2020 год сообщает Крымстат.

Автобус из Крыма въехал в грузовик под Ростовом-на-Дону. В Ростовской области автобус, ехавший из Крыма в Тольятти, столкнулся с грузовиком, два человека пострадали.

Потоп в Крыму
Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи

Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи

Роспотребнадзор разрешил купание более чем на 20 пляжах в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 1 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей

На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей

Правительство Севастополя выделит из резервного фонда дополнительную сумму в размере 31 млн рублей на проведение необходимых мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации