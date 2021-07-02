Водолазы очистят акваторию восьми пляжей Ялты

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Водолазы «КРЫМ-СПАС» готовы к очистке акватории пляжей Ялты.

В пресс-службе МЧС Республики Крым отметили, что сейчас приступить к работам не позволяет мутность воды.

«Предположительно на текущий момент предстоит обследовать и осуществить очистку акваторий 8 пляжей, куда в основном сходили селевые потоки. Сил и средств достаточно. Спасатели ежедневно осуществляют пробные погружения, однако мутность воды на сегодня не позволяет приступить к работам», — рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев.

Он добавил, что в результате стихии сильно изменился рельеф дна, также могут быть предметы, представляющие опасность для отдыхающих.По итогу работы спасатели выдадут акт о возможности использования пляжа по назначению.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал отбирать пробы воды на пляжах от Фороса до Алупки. На данный момент купание на пляжах Большой Ялты запрещено.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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