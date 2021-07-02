Происшествия
Водитель из Владикавказа стал виновником смертельного ДТП в Крыму
30-летний житель Владикавказа в 2019 году угнал машину в Симферополе и выехал на трассу «Таврида» в сторону Белогорска.
В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что угонщик выехал за пределы проезжей части и опрокинулся в дренажный канал.
В результате аварии скончался пассажир, который находился в салоне авто.«Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в Белогорский районный суд для рассмотрения», — сообщили в пресс-службе.
Также в ноябре 2020 года житель Владикавказа был осужден Киевским районным судом за кражу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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