Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +31
море +23

Происшествия

Водитель из Владикавказа стал виновником смертельного ДТП в Крыму

08:48 пятница, 2 июля 2021

30-летний житель Владикавказа в 2019 году угнал машину в Симферополе и выехал на трассу «Таврида» в сторону Белогорска.

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что угонщик выехал за пределы проезжей части и опрокинулся в дренажный канал.

В результате аварии скончался пассажир, который находился в салоне авто.«Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в Белогорский районный суд для рассмотрения», — сообщили в пресс-службе.

Также в ноябре 2020 года житель Владикавказа был осужден Киевским районным судом за кражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

По факту нападения пьяного пациента на медиков в Севастополе проводят проверку. Следователи проводят проверку по факту нападения нетрезвого мужчины на медиков, оказывавших ему помощь.

Оштрафованные монахи покинут территорию севастопольского заказника. Лица, поселившиеся на особо охраняемой территории в Балаклавском районе Севастополя, были оштрафованы и должны покинуть участок заказника «Байдарский».

Севастопольская семья восстановила оружия и бомб на восемь лет тюрьмы. Нездоровое увлечение следами Второй мировой войны разрушило ФСБ.

Полицейские изъяли у крымчанина катер. Сотрудники транспортной полиции изъяли у крымчанина катер «Аляска» с системой для парасейлинга, который не отвечал требованиям безопасности.

Потоп в Крыму
Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи

Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи

Роспотребнадзор разрешил купание более чем на 20 пляжах в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 1 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей

На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей

Правительство Севастополя выделит из резервного фонда дополнительную сумму в размере 31 млн рублей на проведение необходимых мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации