Водитель из Владикавказа стал виновником смертельного ДТП в Крыму

30-летний житель Владикавказа в 2019 году угнал машину в Симферополе и выехал на трассу «Таврида» в сторону Белогорска.

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что угонщик выехал за пределы проезжей части и опрокинулся в дренажный канал.

В результате аварии скончался пассажир, который находился в салоне авто.«Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в Белогорский районный суд для рассмотрения», — сообщили в пресс-службе.

Также в ноябре 2020 года житель Владикавказа был осужден Киевским районным судом за кражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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