Власть
Во дворах Симферополя пообещали открыть новые парковки
Власти Крыма учтут необходимость обустройства новых парковок во дворах Симферополя при выполнении дорожных работ на улицах города, сообщил начальник управления дорожного хозяйства ДГХ Анатолий Тараненко.
В регионе есть проблема – машин намного больше, чем парковочных мест. Из-за этого водители оставляют свои автомобили где попало. Это нарушает движение транспорта и мешает пешеходам, — передает КП-Крым.
— Соответственно, при выполнении текущего ремонта стараемся обустроить парковки, чтобы обеспечить комфорт и удобство, – сообщил Тараненко.
Сейчас ремонт дорог идет на улице Маршала Жукова, 23-30. Там планируют уложить новое асфальтовое покрытие, с учетом горловин канализационных колодцев, сделают новые бордюры, а где надо – отремонтируют.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе при прочистке канализации обнаружили принтер. Кроме него сотрудники извлекли камни, тряпки и покрышки.
Организаторы кино-и видеосъемок в Ялте будут оплачивать заезд своих машин на набережную. Киносъемочные группы будут получать разрешение на работу в Ялте.
Стала известна готовность дамбы на Северо-Крымском канале. Дамба достроена на 80%, но этого достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду в Крым, заверил Кориневич.
С 1 июля в Крыму подорожает электроэнергия. С 1 июля 2021 года вступают в силу новые тарифы на потребление электроэнергии, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
ФСБ-шники поймали пенсионерку из Украины за попытку тайно проникнуть в Крым
Крымские пограничники задержали украинку, которая «пыталась незаконно попасть в Крым», в обход пункта пропуска «Джанкой».
В Крыму задержан глава курортного села
Правоохранительные органы задержали главу Молочненского сельского поселения Сакского района Дениса Плохих.
В Севастополе ужесточают антиковидные меры
В Севастополе до конца июля приостанавливают проведение развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также работу кружков и секций.
Турист: Россия сама не признает Крым
Россия обижается на весь мир за непризнание Крыма, хотя и сама его не признает.
30 июня
Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна
23 часа назад
В Крыму объявили в розыск Владимира Зеленскогофото
30 июня
Губернатор Севастополя попросит военных не пилить корабли на пляжах
В Стрелецкой бухте Севастополя по-прежнему пилят списанные корабли, нанося ущерб экологии.