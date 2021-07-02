Во дворах Симферополя пообещали открыть новые парковки

Власти Крыма учтут необходимость обустройства новых парковок во дворах Симферополя при выполнении дорожных работ на улицах города, сообщил начальник управления дорожного хозяйства ДГХ Анатолий Тараненко.

В регионе есть проблема – машин намного больше, чем парковочных мест. Из-за этого водители оставляют свои автомобили где попало. Это нарушает движение транспорта и мешает пешеходам, — передает КП-Крым.

— Соответственно, при выполнении текущего ремонта стараемся обустроить парковки, чтобы обеспечить комфорт и удобство, – сообщил Тараненко.

Сейчас ремонт дорог идет на улице Маршала Жукова, 23-30. Там планируют уложить новое асфальтовое покрытие, с учетом горловин канализационных колодцев, сделают новые бордюры, а где надо – отремонтируют.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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