Потоп в Крыму
Развитие сюжета: На всякий случай: Ялта закупила раскладушки, палатки и сухпайки ● Ливень столетия: ЮБК побил рекорд по осадкам ● Более 500 жителей Ялты частично и полностью потеряли имущество ● Ялта начала снимать введенные в связи с режимом ЧС ограничения ● Власти Ялты рассказали о парадоксальном ходе турсезона после наводнения
Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи
фото © Новости Крыма
Роспотребнадзор разрешил купание более чем на 20 пляжах в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.
В частности, с сегодняшнего дня купание разрешено на следующих пляжах:«Дача «Тессели», «Парк Форос», «Зеленый», «Пансионат «Терлецкий», «Тихая бухта - 1», «Тихая бухта – 2»,«Форосский», «Форосский берег», «Санаторий «Южный», «Кастрополь - 1», «Крымский бриз». Также открыты пляжи «Мрия», «Артемида», «Понизовка», «РТ-22», «Башмак», «Санаторий Симеиз», «Лягушка», «Алупка», «Санаторий Южнобережный», «Горное солнце», «Детский».
Актуальный список открытых для купания пляжей будет обновляться.«С понедельника надеемся открыть детские сады, ждем решения Роспотребнадзора», – добавила Павленко.
17 июня, в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за схода селевых потоков на ЮБК было запрещено купание в море.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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