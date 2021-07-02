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Потоп в Крыму

Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи

10:13 пятница, 2 июля 2021
Ялта
Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи

фото © Новости Крыма

Роспотребнадзор разрешил купание более чем на 20 пляжах в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.

В частности, с сегодняшнего дня купание разрешено на следующих пляжах:«Дача «Тессели», «Парк Форос», «Зеленый», «Пансионат «Терлецкий», «Тихая бухта - 1», «Тихая бухта – 2»,«Форосский», «Форосский берег», «Санаторий «Южный», «Кастрополь - 1», «Крымский бриз». Также открыты пляжи «Мрия», «Артемида», «Понизовка», «РТ-22», «Башмак», «Санаторий Симеиз», «Лягушка», «Алупка», «Санаторий Южнобережный», «Горное солнце», «Детский».

Актуальный список открытых для купания пляжей будет обновляться.«С понедельника надеемся открыть детские сады, ждем решения Роспотребнадзора», – добавила Павленко.

17 июня, в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за схода селевых потоков на ЮБК было запрещено купание в море.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Путин объяснил рост цен на отдых в Крыму и Краснодарском крае. Высокая стоимость отдыха на российских курортах, прежде всего в Краснодарском крае и Крыму, обусловлена закрытием ряда стран для отечественных туристов в период пандемии коронавируса.

Власти Ялты рассказали о парадоксальном ходе турсезона после наводнения. Ялта после потопа зафиксировала сначала отток, а затем наплыв туристов.

Отпускники отказались прививаться ради отдыха на российских курортах. Только 3% россиян готовы поставить прививку от коронавируса, чтобы посетить курорты Краснодарского края.

Тридцать процентов россиян не могут отправится в отпуск из-за отсутствия денег. Почти треть россиян из-за отсутствия средств не могут отправиться в отпуск, сообщает Радио Свобода со ссылкой на опрос, проведенный по заказу IT-сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.ru.

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Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи

Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи

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