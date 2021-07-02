Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи

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Роспотребнадзор разрешил купание более чем на 20 пляжах в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.

В частности, с сегодняшнего дня купание разрешено на следующих пляжах:«Дача «Тессели», «Парк Форос», «Зеленый», «Пансионат «Терлецкий», «Тихая бухта - 1», «Тихая бухта – 2»,«Форосский», «Форосский берег», «Санаторий «Южный», «Кастрополь - 1», «Крымский бриз». Также открыты пляжи «Мрия», «Артемида», «Понизовка», «РТ-22», «Башмак», «Санаторий Симеиз», «Лягушка», «Алупка», «Санаторий Южнобережный», «Горное солнце», «Детский».

Актуальный список открытых для купания пляжей будет обновляться.«С понедельника надеемся открыть детские сады, ждем решения Роспотребнадзора», – добавила Павленко.

17 июня, в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за схода селевых потоков на ЮБК было запрещено купание в море.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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