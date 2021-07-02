В Ялте мужчина сдавал квартиру наркоманам за дозу

В Ялте сотрудники МВД прикрыли наркопритон, с владельцем которого «гости» рассчитывались запрещенными веществами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Ранее судимый 45-летний мужчина, предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам с целью совместного потребления наркотиков. В качестве вознаграждения за использование жилого помещения злоумышленник получал от гостей запрещенные вещества. При обследовании его квартиры полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления запрещенных веществ», - сообщили полицейские.

Против владельца квартиры возбуждено уголовное дело по статье «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Он может вернуться в места лишения свободы на срок до четырех лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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