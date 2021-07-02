Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Десятки мобильных групп ищут нарушителей масочного режима в Симферополе ● В Севастополе снова рост: сводка по коронавирусу за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей ● В Крыму резко выросло число «тяжелых» пациентов с COVID-19
В Севастополе ужесточают антиковидные меры
фото © Новости Крыма
В Севастополе до конца июля приостанавливают проведение развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также работу кружков и секций.
Соответствующие требования содержатся в обновленном указе губернатора «О введении режима повышенной готовности» в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
«Приостановить до 31 июля работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания», – отмечается в обновленном документе.
На этот же период запрещены бракосочетания, если количество человек на церемонии, включая работников ЗАГСа, превышает пятнадцать. Также до 31 июля запрещена работа кальянных, в том числе доставка кальянов на дом, а также деятельность палаточных лагерей на территории Севастополя.
Кроме того, с 16 июля вступит в силу запрет размещения в отелях и гостиницах туристов в возрасте старше 18 лет с отрицательным ПЦР-тестом. С этого дня воспользоваться услугами официальных объектов размещения можно будет только имея сертификат о прививке от COVID-19 или справку о наличии антител.
Гражданам старше 65 лет обновленным указом рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 1 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции.
В Крыму резко выросло число «тяжелых» пациентов с COVID-19. Число пациентов с коронавирусом, переносящих заболевание в тяжелой и крайне тяжелой форме, в Крыму выросло на 60% за неделю.
Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна. Из-за роста числа заболевших COVID-19 в курортном Судаке может быть введен жесткий локдаун.
В Крыму обещают вакцинировать 100 процентов работников гостиниц и отелей. На данный момент в республике действуют 120 пунктов мобильной вакцинации.
ФСБ-шники поймали пенсионерку из Украины за попытку тайно проникнуть в Крым
Крымские пограничники задержали украинку, которая «пыталась незаконно попасть в Крым», в обход пункта пропуска «Джанкой».
В Крыму задержан глава курортного села
Правоохранительные органы задержали главу Молочненского сельского поселения Сакского района Дениса Плохих.
В Севастополе ужесточают антиковидные меры
В Севастополе до конца июля приостанавливают проведение развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также работу кружков и секций.
Турист: Россия сама не признает Крым
Россия обижается на весь мир за непризнание Крыма, хотя и сама его не признает.
30 июня
Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна
23 часа назад
В Крыму объявили в розыск Владимира Зеленскогофото
30 июня
Губернатор Севастополя попросит военных не пилить корабли на пляжах
В Стрелецкой бухте Севастополя по-прежнему пилят списанные корабли, нанося ущерб экологии.