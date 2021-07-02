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Коронавирус в Крыму

В Севастополе ужесточают антиковидные меры

В Севастополе ужесточают антиковидные меры

фото © Новости Крыма

В Севастополе до конца июля приостанавливают проведение развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также работу кружков и секций.

Соответствующие требования содержатся в обновленном указе губернатора «О введении режима повышенной готовности» в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

«Приостановить до 31 июля работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания», – отмечается в обновленном документе.

На этот же период запрещены бракосочетания, если количество человек на церемонии, включая работников ЗАГСа, превышает пятнадцать. Также до 31 июля запрещена работа кальянных, в том числе доставка кальянов на дом, а также деятельность палаточных лагерей на территории Севастополя.

Кроме того, с 16 июля вступит в силу запрет размещения в отелях и гостиницах туристов в возрасте старше 18 лет с отрицательным ПЦР-тестом. С этого дня воспользоваться услугами официальных объектов размещения можно будет только имея сертификат о прививке от COVID-19 или справку о наличии антител.

Гражданам старше 65 лет обновленным указом рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 1 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Крыму резко выросло число «тяжелых» пациентов с COVID-19. Число пациентов с коронавирусом, переносящих заболевание в тяжелой и крайне тяжелой форме, в Крыму выросло на 60% за неделю.

Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна. Из-за роста числа заболевших COVID-19 в курортном Судаке может быть введен жесткий локдаун.

В Крыму обещают вакцинировать 100 процентов работников гостиниц и отелей. На данный момент в республике действуют 120 пунктов мобильной вакцинации.

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Коронавирус в Крыму
В Севастополе ужесточают антиковидные меры

В Севастополе ужесточают антиковидные меры

В Севастополе до конца июля приостанавливают проведение развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также работу кружков и секций.

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