Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей ● В Крыму резко выросло число «тяжелых» пациентов с COVID-19 ● Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна ● В Крыму обещают вакцинировать 100 процентов работников гостиниц и отелей
В Севастополе снова рост: сводка по коронавирусу за сутки
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
75 человек выписаны с выздоровлением, умерли четверо в возрасте от 59 до 89 лет.
Всего в городе с начала пандемии выявлено 26 852 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 14 814 выздоровели, 744 пациентов умерли.
Напомним, рекордным с момента очередного роста заболеваемости COVID-19 в регионе стал показатель суточного прироста заболевших 29 июня, в тот день инфицирование подтвердили еще у 117 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму резко выросло число «тяжелых» пациентов с COVID-19. Число пациентов с коронавирусом, переносящих заболевание в тяжелой и крайне тяжелой форме, в Крыму выросло на 60% за неделю.
Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна. Из-за роста числа заболевших COVID-19 в курортном Судаке может быть введен жесткий локдаун.
В Крыму обещают вакцинировать 100 процентов работников гостиниц и отелей. На данный момент в республике действуют 120 пунктов мобильной вакцинации.
Заболеваемость молодежи коронавирусом стремительно растет в Крыму. Доля молодых людей в структуре заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму растет.
ФСБ-шники поймали пенсионерку из Украины за попытку тайно проникнуть в Крым
Крымские пограничники задержали украинку, которая «пыталась незаконно попасть в Крым», в обход пункта пропуска «Джанкой».
В Крыму задержан глава курортного села
Правоохранительные органы задержали главу Молочненского сельского поселения Сакского района Дениса Плохих.
В Севастополе ужесточают антиковидные меры
В Севастополе до конца июля приостанавливают проведение развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также работу кружков и секций.
Турист: Россия сама не признает Крым
Россия обижается на весь мир за непризнание Крыма, хотя и сама его не признает.
30 июня
Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна
23 часа назад
В Крыму объявили в розыск Владимира Зеленскогофото
30 июня
Губернатор Севастополя попросит военных не пилить корабли на пляжах
В Стрелецкой бухте Севастополя по-прежнему пилят списанные корабли, нанося ущерб экологии.