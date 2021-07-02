В Севастополе снова рост: сводка по коронавирусу за сутки

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

75 человек выписаны с выздоровлением, умерли четверо в возрасте от 59 до 89 лет.

Всего в городе с начала пандемии выявлено 26 852 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 14 814 выздоровели, 744 пациентов умерли.

Напомним, рекордным с момента очередного роста заболеваемости COVID-19 в регионе стал показатель суточного прироста заболевших 29 июня, в тот день инфицирование подтвердили еще у 117 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму резко выросло число «тяжелых» пациентов с COVID-19. Число пациентов с коронавирусом, переносящих заболевание в тяжелой и крайне тяжелой форме, в Крыму выросло на 60% за неделю.

Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна. Из-за роста числа заболевших COVID-19 в курортном Судаке может быть введен жесткий локдаун.

В Крыму обещают вакцинировать 100 процентов работников гостиниц и отелей. На данный момент в республике действуют 120 пунктов мобильной вакцинации.

Заболеваемость молодежи коронавирусом стремительно растет в Крыму. Доля молодых людей в структуре заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму растет.