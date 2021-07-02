В Севастополе построили, но не открыли новый легкоатлетический стадион

В Севастополе завершилось строительство стадиона спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) имени 200-летия Севастополя.

В эксплуатацию он сдан, но откроют его только 12 июля, сказал губернатор Михаил Развожаев.

«Потребуется некоторое время, прежде чем можно будет начать его использовать. Максимально короткий срок взял наш департамент спорта и молодежной политики. В понедельник, 12 июля, спорткомплекс будет открыт для горожан, для доступа, для утреннего бега и так далее», – сказал Развожаев.

Беговая дорожка и игровая площадка будут доступны для всех желающих с 5 до 10 утра. При этом парковка будут бесплатной только первые 1,5 часа. Чтобы получить возможность регулярно заходить на территорию, придется однократно пройти регистрацию онлайн на сайте профильного департамента. А за пользование раздевалками и душевыми придется платить, сказал глава города.

«Все эти нюансы наша эксплуатирующая организация, подведомственная департаменту, додумает. Все это будет подробно рассказано, будет на сайте и в социальных сетях. Понятно, что задача – сделать все максимально удобно для горожан», – сказал Развожаев.

Ранее он сообщал о том, что для нанесения разметки на беговых дорожках стадиона в Севастополь приглашали единственного сертифицированного Федерацией легкой атлетики разметчика легкоатлетических плоскостей Юрия Лысенко.

Что касается самого поля, усиленного по новейшим технологиям, то оно не имеет аналогов в Севастополе и является одним из лучших в стране. Это швейцарский газон, состоящий из 18 млн пластиковых имплантов, укрепляющих естественное травяное покрытие, написал Развожаев в Instagram. Здесь будут проходить занятия по легкой атлетике, тренировки и соревнования по футболу и мини-футболу, баскетболу, теннису и регби.

Трибуны стадиона рассчитаны на две тысячи зрителей, а новая парковка площадью 8 400 кв. м способна уместить почти триста автомобилей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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