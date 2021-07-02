В Севастополе мужчина прыгнул с третьего этажа на машину и убежал

В Севастополе мужчина решил испытать на прочность то ли себя, то ли припаркованный под окнами автомобиль.

С третьего этажа он прыгнул на крышу машины, после чего встал на ноги и убежал обратно в дом.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Молодых строителей, 1а, сообщают пользователи соцсети «Вконтакте». Момент прыжка они успели снять на видео.

«Мужик прыгнул с третьего этажа на машину, помял всю крышу, встал и побежал обратно», — прокомментировали случившееся очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе севастопольского УМВД, с заявлением об инциденте в дежурную службу Гагаринского отдела полиции обратился 34-летний владелец поврежденного автомобиля «Хенде».

По словам руководителя пресс-службы севастопольского УМВД Жанны Марголиной, прибывшие на место происшествия полицейские задержали 39-летнего подозреваемого в порче чужого автомобиля и передали его на обследование бригаде скорой помощи. По данному факту проводится проверка.

В тексте использованы материалы: Форпост

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