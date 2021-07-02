В Севастополе мужчина крал новую машину, когда в старой кончался бензин

Полиция города-героя задержала 20-летнего серийного угонщика, которому было проще украсть новую машину, чем заправить старую.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю, злоумышленник действовал по ночам. Проникнув внутрь автомобиля через разбитое стекло, севастополец запускал двигатель замыканием проводов – и уезжал. Когда у него кончался бензин, угонщик собирал все ценное, что было в машине, и отправлялся искать новую четырехколесную жертву.

Стоит отметить, что объектами преступных посягательств угонщика становились исключительно первые модели автомобилей «ВАЗ», не оборудованные охранной сигнализацией. В данный момент установлена причастность задержанного к пяти угонам транспортных средств на территории Балаклавского, Нахимовского и Ленинского районов города.

После задержания выяснилось, что принципиально не заправляющий угнанный транспорт гражданин ранее уже привлекался к ответственности за кражи и угон.

Стоит отметить, что преступный стиль подозреваемого классифицируется как «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ч.1 ст. 166 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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