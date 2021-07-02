В Крыму закрыли почти все офисы «Мои документы»

В Крыму до особого распоряжения закрыли большинство офисов «Мои документы».

Соответствующие изменения внесены в указ главы РК «О введении режима повышенной готовности».

В РК работает более 300 офисов, работать в ближайшее время будут только 15. В правительстве ограничения объясняют распространением коронавирусной инфекции.

По предварительной записи и талонам будут принимать по следующим адресам:

Алушта

поселок Партенит, улица Парковая – 1;

Бахчисарайский район

поселок Куйбышево, улица Ленина – 9;

Белогорский район

поселок Зуя, улица Шоссейная – 64;Джанкойский район

село Изумрудное, улица Свободная – 33;

Кировский район

город Старый Крым, улица Ленина – 70;

Красногвардейский район

– поселок Октябрьское, улица Кондрашина – 22, квартира 3;

– село Восход, улица Юбилейная, 12, помещение 38;

Ленинский район

город Щелкино, дом 46;

Сакский район

поселок Новофедоровка, улица Героев – 2;

Симферополь

поселок Грэсовский, улица Кржижановского – 24;

Симферопольский район

– поселок Гвардейское, улица Карла Маркса – 63;

– село Трудовое, улица Зеленая – 1в;

– село Мирное, улица Белова -1;

– поселок Николаевка, улица 54-й Батареи – 2а;

Феодосия

поселок Приморский, улица Гагарина – 15.

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