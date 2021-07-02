В Крыму задержан глава курортного села

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Правоохранительные органы задержали главу Молочненского сельского поселения Сакского района Дениса Плохих.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Глава Молочненского сельского поселения Сакского района задержан сотрудниками Прокуратуры и Следственного комитета по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба муниципальному образованию. Вчера ему предъявлено обвинение в совершении этого преступления. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму, в декабре 2020 года между администрацией сельского поселения и предпринимателем был заключен договор о благоустройстве муниципального пляжа в селе Витино, за исполнением которого должна была следить администрация. При этом чиновник знал, что предприниматель намерен проводить работы по снятию и перемещению почвенного покрова без соответствующего на то разрешения, однако не сообщил об этом в государственные органы.

В результате был поврежден почвенный покров общей площадью 9690 кв.м, ущерб почвам как объекту охраны окружающей среды составил более 10 млн рублей, что является особо крупным размером.

«В настоящее время действующий глава сельского поселения задержан органами следствия в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской федерации», - добавили в СК.

Расследование находится на контроле прокуратуры Крыма.

Накануне стало известно об отставке главы Сакского района Михаила Слободяника, который подал заявление об увольнении по собственному желанию с формулировкой причин «слабое административное воздействие и невыполнение ряда поставленных задач». Рабочая группа из представителей МВД, ФСБ, прокуратуры и СК начала проверку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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