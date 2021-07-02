В Крыму резко выросло число «тяжелых» пациентов с COVID-19

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Число пациентов с коронавирусом, переносящих заболевание в тяжелой и крайне тяжелой форме, в Крыму выросло на 60% за неделю.

Об этом во время заседания оперштаба по ситуации с COVID-19 в республике сообщил глава минздрава Крыма Александр Остапенко.

«У нас произошел достаточно серьезный рост – 60% – пациентов, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Их на сегодняшний день, при обычных цифрах 120-130, уже 224 пациента. Из них 13 на инвазивной искусственной вентиляции легких, 64 на неинвазивной искусственной вентиляции легких и 794 пациента получают оксигенотерапию», – сообщил Остапенко.

Минздрав стремительно наращивает коечный фонд для пациентов с коронавирусом. За две недели развернули 671 койку, всего сейчас развернуто 2 810 коек в 30 медорганизациях. «Напомню, что в пик, в январе, у нас было развернуто 3 990 коек, затем, в связи с благоприятной обстановкой, мы снизили до 1557», – пояснил министр.

Увеличивается и количество госпитализаций, растет число граждан, проходящих лечение амбулаторно. «К сожалению, изо дня в день количество пациентов у нас растет, буквально за последние сутки мы госпитализировали 192 пациента, из них только в Симферополе 102. На сегодняшний день в стационарах на лечении находятся 2 246 пациентов, на амбулаторном – 1 401, у нас фактически в три раза увеличилось количество за десять дней пациентов, которые проходят лечение на амбулаторном этапе», – отметил Остапенко.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса на 100% защищает от тяжелого протекания болезни и смерти.

Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 48 386 случаев коронавируса, выздоровели 43 433 человека, умерли 1 505 пациентов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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