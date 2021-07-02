В Крыму 169 человек остаются в пунктах временного размещения после паводков

По состоянию на 2 июля в пострадавших от паводков районах Крыма 169 человек по-прежнему остаются в пунктах временного размещения.

Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС в Крыму.

«В Керчи общее количество людей в пунктах временного размещения составляет 129 человек, из них 27 детей. В Ялте на данный момент в ПВР находится 40 человек, из них 6 детей», – сказано в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что в Ялте остаются подтопленными два частных дома и четыре подвала многоквартирных домов. Семь частных домов засыпаны грунтом.

В управлении МЧС Крыма сообщали, что в период с 16 по 18 июня 2021 года из-за обильных осадков было подтоплено в Ялте и восточном Крыму 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего из зоны подтоплений эвакуировано 1783 человек.

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк на заседании комиссии по ЧС 25 июня сообщил, что сумма ущерба от паводков в Крыму превысила 200 миллионов рублей.

Из резервного фонда Крыма власти решили направить 161 млн 160 тысяч рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на полуострове.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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