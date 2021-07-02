В Коктебеле на пляже умер мужчина

Трагический случай произошел сегодня на пляже курортного поселка Коктебель.

Мужчине стало плохо, он умер до прибытия медиков. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава РК.

«Время поступления вызова 07.31. Время прибытия бригады 07.47. Место вызова — поселок Коктебель, пляж напротив пансионата «Приморье» . Причина вызова – «плохо мужчине, пена изо рта». По приезду на вызов бригада скорой медицинской помощи констатировала биологическую смерть», — уточнили в пресс-службе.

Очевидец происшествия сообщает в соцсетях, что мужчина перед тем, как совершить заплыв, был весьма словоохотлив с соседями по пляжу и рассказал, что не был на море 20 лет.

После выхода из воды ему вдруг стало плохо, он присел, а потом упал на спину. Изо рта пошла пена, спустя несколько минут мужчина скончался. Попытки немногочисленных отдыхающих его реанимировать не увенчались успехом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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