В Черное море вышли все корабли ЧФ РФ

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После начала международных учений Sea Breeze Россия начала также проводить маневры в Черном море.

В разведке Минобороны Украины заявляют, что Россия вывела все корабли Черноморского флота из-за учений Sea Breeze-2021, который проходят в Черном море.

«Для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи. Страна агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море», - сказал представитель разведки Вадим Скибицкий.

Он объясняет действия России «страхом потерять доминирование на севере Черного моря».

Скибицкий заявил, что «попытка РФ продемонстрировать свою готовность применить силу в море не сопоставима с потенциалом тех стран, которые принимают участие в учениях».

Также он добавил, что «Россия боится той поддержки, которую международное сообщество демонстрирует Украине».

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