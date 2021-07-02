Ученые предупреждают об опасности оползней после наводнения на ЮБК

После наводнения, которое произошло в Ялте и ряде поселков Южного берега Крыма, увеличилась вероятность активизации оползневых процессов.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.

«Будут ли оползни? Да, будут. Обязательно мы с вами в ближайшее время услышим об оползневых процессах на Южном берегу Крыма. Где они будут, можно сказать, если сейчас же запустить систему оперативного мониторинга. Мы уже сегодня можем оценить обводненность оползней и сказать, где вероятность их схода больше», — сказала Татьяна Бобра.

По ее словам, стоит обратить внимание на те объекты, которые всегда были потенциально экологически опасными. Например, Гаспринская свалка.

«Она вся стоит на оползне. От нее и так есть негативные экологические последствия, поскольку происходит дренаж свалочных вод в подземные воды, и все это попадает в ту воду, которую пьет Южный берег», — подчеркнула Татьяна Бобра.

Она уверена, что для Крыма крайне необходимо расширение системы экологического мониторинга, несмотря на то, что это требует больших финансовых вложений.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Опасно: в Севастополе обвалы грозят пляжам. В Севастополе сразу несколько километров диких пляжей – излюбленных мест отдыха туристов – под угрозой обвалов. Два из них уже огородили сигнальными летами и установили на территориях предупреждающие знаки. Купаться здесь, без преувеличения, – опасно для жизни.

Нашествие белых: аномальное количество грибов выросло в Севастополе. Грибники и походники продолжают делиться в соцсетях фотографиями с грибной охоты в крымских лесах. После продолжительных проливных дождей впервые за тридцать лет в окрестностях Севастополя появилось невероятное для этого времени года количество белых грибов.

Холерного вибриона в воде у побережья Ялты не обнаружено. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи об обнаружении в акватории Большой Ялты холерного вибриона.

Голодные и очень злые: в Крыму растет численность комаров. В этом году комаров, которые атакуют населенные пункты Крымского полуострова, стало гораздо больше. Рассчитывать на то, что вскоре численность кровососущих насекомых уменьшится, не стоит.