Потоп в Крыму
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Ученые предупреждают об опасности оползней после наводнения на ЮБК
После наводнения, которое произошло в Ялте и ряде поселков Южного берега Крыма, увеличилась вероятность активизации оползневых процессов.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.
«Будут ли оползни? Да, будут. Обязательно мы с вами в ближайшее время услышим об оползневых процессах на Южном берегу Крыма. Где они будут, можно сказать, если сейчас же запустить систему оперативного мониторинга. Мы уже сегодня можем оценить обводненность оползней и сказать, где вероятность их схода больше», — сказала Татьяна Бобра.
По ее словам, стоит обратить внимание на те объекты, которые всегда были потенциально экологически опасными. Например, Гаспринская свалка.
«Она вся стоит на оползне. От нее и так есть негативные экологические последствия, поскольку происходит дренаж свалочных вод в подземные воды, и все это попадает в ту воду, которую пьет Южный берег», — подчеркнула Татьяна Бобра.
Она уверена, что для Крыма крайне необходимо расширение системы экологического мониторинга, несмотря на то, что это требует больших финансовых вложений.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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