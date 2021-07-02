Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей ● В Крыму резко выросло число «тяжелых» пациентов с COVID-19 ● Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна ● В Крыму обещают вакцинировать 100 процентов работников гостиниц и отелей ● Заболеваемость молодежи коронавирусом стремительно растет в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © pixabay.com
За 1 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 224 выявлены при обращении за медицинской помощью, 79 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5694 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 172 человек, выздоровевших за весь период – 43 803 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна. Из-за роста числа заболевших COVID-19 в курортном Судаке может быть введен жесткий локдаун.
В Крыму обещают вакцинировать 100 процентов работников гостиниц и отелей. На данный момент в республике действуют 120 пунктов мобильной вакцинации.
Заболеваемость молодежи коронавирусом стремительно растет в Крыму. Доля молодых людей в структуре заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму растет.
В Крыму уже более 300 новых заражений. За 30 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции.
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