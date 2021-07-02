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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:07 пятница, 2 июля 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © pixabay.com

За 1 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 224 выявлены при обращении за медицинской помощью, 79 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5694 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 172 человек, выздоровевших за весь период – 43 803 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна. Из-за роста числа заболевших COVID-19 в курортном Судаке может быть введен жесткий локдаун.

В Крыму обещают вакцинировать 100 процентов работников гостиниц и отелей. На данный момент в республике действуют 120 пунктов мобильной вакцинации.

Заболеваемость молодежи коронавирусом стремительно растет в Крыму. Доля молодых людей в структуре заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму растет.

В Крыму уже более 300 новых заражений. За 30 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции.

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За 1 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции.

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