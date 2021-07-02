Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +25
море +23

Потоп в Крыму

Стихия повредила пять пешеходных мостов в Ялте

17:13 пятница, 2 июля 2021
Ялта
Стихия повредила пять пешеходных мостов в Ялте

фото © iz.ru

Движение по автомобильным мостам Ялты полностью восстановлено.

Перед этим их исследовали специалисты на предмет безопасности, сообщили в администрации города.

Вместе с тем от стихии пострадали пять пешеходных мостов через реки Быстрая и Водопадная, два из которых – разрушены полностью.

«Наиболее сильные повреждения получили пешеходный мост через речку Водопадная (с улицы Гоголя на улицу Пушкинскую), и пешеходный мост через реку Быстрая (в подземном переходе с улицы Московская на площадь Советскую)», — уточнили в администрации.

Один мост в районе улицы Кривошты был временно демонтирован при ликвидации последствий ЧС и будет установлен обратно.

В администрации Ялты заверили, что уже составлен список всех поврежденных и разрушенных мостов, готовится план по их дальнейшему проектированию и восстановлению.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Более 500 жителей Ялты частично и полностью потеряли имущество. 538 жителей Ялты признаны пострадавшими от ЧС и потерявшими свое имущество частично или полностью.

В Севастополе при прочистке канализации обнаружили принтер. Кроме него сотрудники извлекли камни, тряпки и покрышки.

Организаторы кино-и видеосъемок в Ялте будут оплачивать заезд своих машин на набережную. Киносъемочные группы будут получать разрешение на работу в Ялте.

Стала известна готовность дамбы на Северо-Крымском канале. Дамба достроена на 80%, но этого достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду в Крым, заверил Кориневич.

Потоп в Крыму
Потом 2021: Ялту можно было спасти от разрушений

Потом 2021: Ялту можно было спасти от разрушений

Своевременная очистка русел рек могла спасти Ялту от столь разрушительных последствий наводнения и схода селевых потоков.

Происшествия
ФСБ-шники поймали пенсионерку из Украины за попытку тайно проникнуть в Крым

ФСБ-шники поймали пенсионерку из Украины за попытку тайно проникнуть в Крым

Крымские пограничники задержали украинку, которая «пыталась незаконно попасть в Крым», в обход пункта пропуска «Джанкой».

Власть
В Крыму задержан глава курортного села

В Крыму задержан глава курортного села

Правоохранительные органы задержали главу Молочненского сельского поселения Сакского района Дениса Плохих.

Власть
Институт «Магарач» в Ялте переведут в новое здание на окраину города

Институт «Магарач» в Ялте переведут в новое здание на окраину города

Крымский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» получит новое семиэтажное здание. Что будет на месте исторических зданий в центре города не сообщается.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации