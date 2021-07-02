Стихия повредила пять пешеходных мостов в Ялте

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Движение по автомобильным мостам Ялты полностью восстановлено.

Перед этим их исследовали специалисты на предмет безопасности, сообщили в администрации города.

Вместе с тем от стихии пострадали пять пешеходных мостов через реки Быстрая и Водопадная, два из которых – разрушены полностью.

«Наиболее сильные повреждения получили пешеходный мост через речку Водопадная (с улицы Гоголя на улицу Пушкинскую), и пешеходный мост через реку Быстрая (в подземном переходе с улицы Московская на площадь Советскую)», — уточнили в администрации.

Один мост в районе улицы Кривошты был временно демонтирован при ликвидации последствий ЧС и будет установлен обратно.

В администрации Ялты заверили, что уже составлен список всех поврежденных и разрушенных мостов, готовится план по их дальнейшему проектированию и восстановлению.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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