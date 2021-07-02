Стеклянный мост на Ай-Петри может помешать краснокнижным птицам

Аттракцион для любителей экстрима под названием «Небесная тропа» продолжают строить на горе Ай-Петри в Крыму, но новый объект может не понравится крылатым обитателям этих мест.

По задумке, это должен быть стеклянный мост на анкерных болтах протяженностью 600 метров, похожий на тот, что находится в китайском Хайнане.

Обещают, что развлечение будет доступно даже для людей с плохой физической форме. Туристы, пройдя по тропе, выйдут прямо к зубцам Ай-Петри по открытым скальным обрывам. Однако «тропа» может плохо повлиять на обитателей вершины горы – белоголовых сипов. Посетители аттракциона могут спугнуть краснокнижных птиц, и те покинут родной дом. В итоге это может привести к тому, что Крым потеряет еще один исчезающий вид животных.

«Такой мост, безусловно, представляет опасность для мест обитания птиц, особенно если близко расположен к ним. Помимо сипов, там есть и другие краснокнижные виды, например, сокол-сапсан. Птицы, действительно, могут улететь», – подтвердил орнитолог, сотрудник Карадагской научной станции Михаил Бескаравайный.

Кроме того, «Небесная тропа» будет проходить по территории ООПТ Ялтинского горно-лесного заповедника, но охранный статус не смущает инициаторов проекта, потому что новый объект попадает в рекреационные положения заповедника.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ООН предрекли кошмар человечеству в ближайшее время. В Сеть утек проект доклада ООН, касающийся изменения климата. Как пишет Daily Mail, отчет был создан Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата и должен был быть выпущен в следующем году.

Опасно: в Севастополе обвалы грозят пляжам. В Севастополе сразу несколько километров диких пляжей – излюбленных мест отдыха туристов – под угрозой обвалов. Два из них уже огородили сигнальными летами и установили на территориях предупреждающие знаки. Купаться здесь, без преувеличения, – опасно для жизни.

Нашествие белых: аномальное количество грибов выросло в Севастополе. Грибники и походники продолжают делиться в соцсетях фотографиями с грибной охоты в крымских лесах. После продолжительных проливных дождей впервые за тридцать лет в окрестностях Севастополя появилось невероятное для этого времени года количество белых грибов.

Холерного вибриона в воде у побережья Ялты не обнаружено. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи об обнаружении в акватории Большой Ялты холерного вибриона.