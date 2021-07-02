Курортный сезон
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Спрос на отдых в Крыму упал на порядок после наводнения
фото © Новости Крыма
Июньские ливни и вызванные ими наводнения в населенных пунктах Крыма стали причиной снижения спроса на отдых в регионе в 11 раз.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор по маркетингу сервиса для поиска туров по всем туроператорам Level.Travel Евгений Гинзбург.
«Что касается последних событий в Крыму. Мы видим, что после 14 июня, после первых новостей в соцсетях о погодной ситуации в регионе, у нас резко произошло падение. С 17 июня за три дня спрос на Крым упал в 11 раз», – рассказал Гинзбург.
По его словам, спрос россиян очень быстро реагирует на новости о погоде в регионах, где они планируют отдых. Вскоре после потопа в Ялте спрос на Крым начал снова расти, но очередные сообщения о ливне 23 июня вновь отбили часть желающих отдохнуть на полуострове.
«На следующей неделе ситуация начала стабилизироваться, продажи постепенно вышли на прежний уровень, новая волна падений началась 23 июня после новостей о погодной ситуации в Ялте. С тех пор спрос на туры в Крым снизился где-то в 10 раз и на этом уровне до сих пор пока остается», – пояснил Гинзбург.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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