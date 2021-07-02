Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +31
море +23

Власть

Сотрудник Севреестра не выплатил 45 миллионов рублей по контракту

В Севастополе из-за действий сотрудника Севреестра фирма, выполнившая государственный заказ, не получила средства за свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по РК и Севастополю. Возбуждено дело по статье «Превышение должностных полномочий».

По информации регионального Следкома, Севреестр заказал работы по «перенесению сведений о ранее учтенных зданиях, сооружениях, помещениях и объектах незавершенного строительства Севастополя в Единый госреестр недвижимости». После выполнения и приемки указанных работ госучреждение обязалось выплатить сумму контракта.

«После того, как контракт был выполнен, Севреестр в ходе проверки выявил недочеты в оказанных услугах, отказавшись в одностороннем порядке от его исполнения. Фирма, не согласившись с таким решением, обратилась в Арбитражный суд Севастополя с исковым заявлением о признании недействительным отказа от исполнения контракта и взыскании стоимости оказанных услуг по нему. Решением судов установлено, что фирма работы выполнила полностью, Севреестр их использует в своей деятельности», - говорится в сообщении Следкома.

Однако из-за действий пока неустановленного должностного лица Севреестра задолженность в размере 45 миллионов рублей так и не была перечислена фирме, хотя решение Арбитражного суда вступило в законную силу.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняется круг причастных лиц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На всякий случай: Ялта закупила раскладушки, палатки и сухпайки. Власти Ялты закупили палатки, раскладушки, наборы индивидуального рациона питания, громкоговорители, респираторы и фильтры для компрессора.

По факту нападения пьяного пациента на медиков в Севастополе проводят проверку. Следователи проводят проверку по факту нападения нетрезвого мужчины на медиков, оказывавших ему помощь.

Оштрафованные монахи покинут территорию севастопольского заказника. Лица, поселившиеся на особо охраняемой территории в Балаклавском районе Севастополя, были оштрафованы и должны покинуть участок заказника «Байдарский».

Севастопольская семья восстановила оружия и бомб на восемь лет тюрьмы. Нездоровое увлечение следами Второй мировой войны разрушило ФСБ.

Происшествия
ФСБ-шники поймали пенсионерку из Украины за попытку тайно проникнуть в Крым

ФСБ-шники поймали пенсионерку из Украины за попытку тайно проникнуть в Крым

Крымские пограничники задержали украинку, которая «пыталась незаконно попасть в Крым», в обход пункта пропуска «Джанкой».

Власть
В Крыму задержан глава курортного села

В Крыму задержан глава курортного села

Правоохранительные органы задержали главу Молочненского сельского поселения Сакского района Дениса Плохих.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе ужесточают антиковидные меры

В Севастополе ужесточают антиковидные меры

В Севастополе до конца июля приостанавливают проведение развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также работу кружков и секций.

Власть
Губернатор Севастополя попросит военных не пилить корабли на пляжах

Губернатор Севастополя попросит военных не пилить корабли на пляжах

В Стрелецкой бухте Севастополя по-прежнему пилят списанные корабли, нанося ущерб экологии.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации