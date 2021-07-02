Власть
Сотрудник Севреестра не выплатил 45 миллионов рублей по контракту
В Севастополе из-за действий сотрудника Севреестра фирма, выполнившая государственный заказ, не получила средства за свою работу.
Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по РК и Севастополю. Возбуждено дело по статье «Превышение должностных полномочий».
По информации регионального Следкома, Севреестр заказал работы по «перенесению сведений о ранее учтенных зданиях, сооружениях, помещениях и объектах незавершенного строительства Севастополя в Единый госреестр недвижимости». После выполнения и приемки указанных работ госучреждение обязалось выплатить сумму контракта.
«После того, как контракт был выполнен, Севреестр в ходе проверки выявил недочеты в оказанных услугах, отказавшись в одностороннем порядке от его исполнения. Фирма, не согласившись с таким решением, обратилась в Арбитражный суд Севастополя с исковым заявлением о признании недействительным отказа от исполнения контракта и взыскании стоимости оказанных услуг по нему. Решением судов установлено, что фирма работы выполнила полностью, Севреестр их использует в своей деятельности», - говорится в сообщении Следкома.
Однако из-за действий пока неустановленного должностного лица Севреестра задолженность в размере 45 миллионов рублей так и не была перечислена фирме, хотя решение Арбитражного суда вступило в законную силу.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняется круг причастных лиц.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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