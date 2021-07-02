С начала года Крым посетило почти 3,3 млн туристов

За первые 6 месяцев 2021 года Республика Крым приняла 3 миллиона 289 тысяч туристов.

Этом на 49% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сегодня, 1 июля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В этом году мы фиксируем рекордный рост турпотока в Крым», - сообщил Аксенов, отметив, что только в первый месяц этого лета в регионе отдохнуло более 1 миллиона 330 тысяч гостей.

По данным главы РК, 60% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% - авиасообщением, 8% – по железной дороге. Средняя загрузка работающих средств размещения в июне 2021 года превысила 80%. В отдельных регионах этот показатель превышает 90-95%.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спрос на отдых в Крыму упал на порядок после наводнения. Июньские ливни и вызванные ими наводнения в населенных пунктах Крыма стали причиной снижения спроса на отдых в регионе в 11 раз.

Путин объяснил рост цен на отдых в Крыму и Краснодарском крае. Высокая стоимость отдыха на российских курортах, прежде всего в Краснодарском крае и Крыму, обусловлена закрытием ряда стран для отечественных туристов в период пандемии коронавируса.

Власти Ялты рассказали о парадоксальном ходе турсезона после наводнения. Ялта после потопа зафиксировала сначала отток, а затем наплыв туристов.

Отпускники отказались прививаться ради отдыха на российских курортах. Только 3% россиян готовы поставить прививку от коронавируса, чтобы посетить курорты Краснодарского края.