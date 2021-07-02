Прогноз погоды в Крыму на пятницу 2 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 2 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 31, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 74 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 76 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью около 24 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 92 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 31, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 32, ночью от 19 до 22 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 32, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 18 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 95 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 78 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 24, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 26, на Кипре - 27, в Одессе - 23, в Сочи - 24, в Турции - 27, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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