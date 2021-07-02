Потом 2021: Ялту можно было спасти от разрушений

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Своевременная очистка русел рек могла спасти Ялту от столь разрушительных последствий наводнения и схода селевых потоков.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов.

Он пояснил, что в течение многих десятилетий русла рек ни разу не расчищались, в результате в них скопился избыточный объем породы, иловых отложений, глины, песка. Даже успели образоваться острова, на которых выросли деревья.

«В обычных условиях реки, балки и овраги являются естественными каналами схода воды и селевых потоков. Но из-за скопившейся породы они потеряли свою пропускную способность, большая вода вылилась на асфальтированные улицы и набережные, которые и стали каналами для рек», - пояснил Рябов.

Он подчеркнул, что в этих новых «руслах» вода за короткое время набирала высокую скорость, что наносило еще более ощутимый ущерб инфраструктуре и зданиям.

При этом ученый отметил, что в случае, если бы русла рек своевременно очищались, наводнение не нанесло бы такого урона.

Он также отметил, что для предупреждения подобных последствий стихийных бедствий недостаточно только прогнозов республиканского гидрометцентра, так как его прогнозы «слишком расплывчаты и не конкретны». Гораздо более эффективной в этом вопросе может быть противоградовая служба. Последняя существует в Крыму с 2018 года, но в «довольно урезанном виде».

«В ее задачи входит слежение за появлением мощных облачных систем, их передвижением, контролем количества воды, которые они в себе несут. Более того, они могут принимать меры по их разрушению, чтобы не допустить ливней над определенными территориями или объектами», - поделился Рябов.

Однако противоградовая служба в настоящее время выполняет исключительно функцию по защите сельхозугодий, садов и виноградников от града.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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