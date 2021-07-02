Происшествия
Напился и забылся: в Крыму спасатели вывели пьяного мужчину из ущелья
Накануне крымские спасатели дважды оказали помощь туристам, застрявшим в горах.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
1 июля поступила информация, что в районе горы Алчак-Кая мужчина лежит без движения и не реагирует на крики и шум. Прибывшие на место спасатели спустились к нему. Как оказалось, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, его вывели из ущелья и передали сотрудникам полиции для профилактической беседы.
В тот же день там же спасателям при помощи альпинистского снаряжения пришлось эвакуировать в безопасное место жителя Москвы, который находился на сыпучем грунте и не мог самостоятельно передвигаться. В медицинской помощи мужчина не нуждался.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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