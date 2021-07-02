Напился и забылся: в Крыму спасатели вывели пьяного мужчину из ущелья

Накануне крымские спасатели дважды оказали помощь туристам, застрявшим в горах.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

1 июля поступила информация, что в районе горы Алчак-Кая мужчина лежит без движения и не реагирует на крики и шум. Прибывшие на место спасатели спустились к нему. Как оказалось, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, его вывели из ущелья и передали сотрудникам полиции для профилактической беседы.

В тот же день там же спасателям при помощи альпинистского снаряжения пришлось эвакуировать в безопасное место жителя Москвы, который находился на сыпучем грунте и не мог самостоятельно передвигаться. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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