На строительство поликлиники в Севастополе потратят более миллиарда рублей

В ближайшее время власти начнут работы по планировке и межеванию территории под поликлинику на улице Шевченко.

Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания городского правительства. 144 миллионов рублей выделят на проектные работы и около миллиарда – на строительство.

Как уточнил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, у поликлиники будет благоустроенная территория общего пользования, а медучреждение будет рассчитано на прием 400 пациентов в сутки.

Также власти Севастополя займутся проектированием амбулатории на Фиоленте.

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