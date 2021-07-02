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Власть

На строительство поликлиники в Севастополе потратят более миллиарда рублей

В ближайшее время власти начнут работы по планировке и межеванию территории под поликлинику на улице Шевченко.

Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания городского правительства. 144 миллионов рублей выделят на проектные работы и около миллиарда – на строительство.

Как уточнил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, у поликлиники будет благоустроенная территория общего пользования, а медучреждение будет рассчитано на прием 400 пациентов в сутки.

Также власти Севастополя займутся проектированием амбулатории на Фиоленте.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым не включили в число экономически устойчивых регионов. Рейтинг по итогам I квартала 2021 года подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРго) на основе данных Росстата.

Крымчане в ужасе от благоустройства знаменитой тропы. Жители Судака, что на юго-востоке Крыма, с подозрением отнеслись к строительным работам на туристическом маршруте «Тропа Голицына», проложенном по ботаническому заказнику «Новый Свет».

Крым и Севастополь оказались регионами с самым недоступным жильем. Крым и Севастополь оказались в конце списка регионов по доступности жилья.

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