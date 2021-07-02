Власть
На строительство поликлиники в Севастополе потратят более миллиарда рублей
В ближайшее время власти начнут работы по планировке и межеванию территории под поликлинику на улице Шевченко.
Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания городского правительства. 144 миллионов рублей выделят на проектные работы и около миллиарда – на строительство.
Как уточнил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, у поликлиники будет благоустроенная территория общего пользования, а медучреждение будет рассчитано на прием 400 пациентов в сутки.
Также власти Севастополя займутся проектированием амбулатории на Фиоленте.
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