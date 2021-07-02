Происшествия
На Фиоленте спасали очередного прыгуна с севастопольских скал
Два севастопольских спасателя и одно плавсредство были задействованы при оказании помощи гражданину, решившему попрыгать со скалы в воду в бухте Александры.
Как сообщает ГКУ ЦГЗ Севастополя, поступило сообщение о необходимости помощи мужчине, получившему травму ноги при нырянии со скалы в воду в районе дикого пляжа.
Спасатели поисково-спасательного отряда «Балаклава» ГКУ ЦГЗ Севастополя оказали первую помощь пострадавшему, эвакуировали катером его из труднодоступного места и передали бригаде скорой помощи.
Внимание гостей города-героя и горожан в очередной раз обращают на то, что отдых в необорудованных местах несет в себе угрозу жизни и здоровью. Время отдыха у моря рекомендуется проводить на официальных пляжах, где специально оборудованы места для отдыха и купания.
Тем, кто данной рекомендацией пренебрегает, полезно помнить – спасатели Севастополя работают круглосуточно, к ним можно обращаться по телефонам: 112; 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21.
Напомним, накануне спасателям города-героя пришлось вызволять в районе мыса Айя из плена морских волн группу туристов-каякеров, недооценивших волны и переоценивших свои силы. Отметим, в летний период работа сотрудников МЧС и Центра гражданской защиты особенно напряженная. К спасателям обратились уже на второй день официального купального сезона – когда их помощь потребовалась мужчине, тонувшему в море возле пляжа «Омега».
В тексте использованы материалы: Форпост
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