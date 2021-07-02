Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму резко выросло число «тяжелых» пациентов с COVID-19 ● Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна ● В Крыму обещают вакцинировать 100 процентов работников гостиниц и отелей ● Заболеваемость молодежи коронавирусом стремительно растет в Крыму ● Почему загар опасен для привитых от короновируса
На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей
фото © pixabay.com
Правительство Севастополя выделит из резервного фонда дополнительную сумму в размере 31 млн рублей на проведение необходимых мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе.
Соответствующее решение принято на заседании руководителей ведомств, прошедшее под председательством губернатора.
По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, все выделенные средства будут направлены на проведение ПЦР-тестирования населения и закупку расходных материалов для лабораторий. Дополнительные ресурсы получат горболица №1 им. Пирогова и кожно-венерологический диспансер Севастополя.
В Севастополе количество заболевших новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилось на 70%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Цены в Севастополе высокие и будут расти опережающими темпами. Разные цифры, которые приводят официальные ведомства при оценке роста цен в Севастополе в сравнении с соседними регионами, объясняются собственными методиками подсчета.
Эксперт рассказал о легализации биткойна в Крыму. В начале года в России вступил в силу закон о цифровых активах. Новые правила легализовали криптовалюту, но запретили ее использование в России и, в частности, Крыму.
Когда в Крыму начнут выплачивать компенсации ущерба от ЧС. С 22 июня в Республике Крым начнут выплату компенсаций ущерба жителям, пострадавшим от стихии на прошлой неделе.
Годовая инфляция в мае увеличилась в Крыму на 6,5 процентов. На инфляцию в регионе главным образом оказали влияние федеральные факторы временного характера: сохраняющийся рост издержек производителей в совокупности с ограничением предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, а также рост спроса на внутренний туризм.
Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи
Роспотребнадзор разрешил купание более чем на 20 пляжах в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 1 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Турист: Россия сама не признает Крым
Россия обижается на весь мир за непризнание Крыма, хотя и сама его не признает.
вчера
Крымский курорт Судак оказался на грани локдауна
19 часов назад
Почему загар опасен для привитых от короновируса
23 часа назад
На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей
Правительство Севастополя выделит из резервного фонда дополнительную сумму в размере 31 млн рублей на проведение необходимых мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе.