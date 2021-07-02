На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей

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Правительство Севастополя выделит из резервного фонда дополнительную сумму в размере 31 млн рублей на проведение необходимых мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе.

Соответствующее решение принято на заседании руководителей ведомств, прошедшее под председательством губернатора.

По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, все выделенные средства будут направлены на проведение ПЦР-тестирования населения и закупку расходных материалов для лабораторий. Дополнительные ресурсы получат горболица №1 им. Пирогова и кожно-венерологический диспансер Севастополя.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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