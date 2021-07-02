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Коронавирус в Крыму

На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей

На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей

фото © pixabay.com

Правительство Севастополя выделит из резервного фонда дополнительную сумму в размере 31 млн рублей на проведение необходимых мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе.

Соответствующее решение принято на заседании руководителей ведомств, прошедшее под председательством губернатора.

По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, все выделенные средства будут направлены на проведение ПЦР-тестирования населения и закупку расходных материалов для лабораторий. Дополнительные ресурсы получат горболица №1 им. Пирогова и кожно-венерологический диспансер Севастополя.

В Севастополе количество заболевших новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилось на 70%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Цены в Севастополе высокие и будут расти опережающими темпами. Разные цифры, которые приводят официальные ведомства при оценке роста цен в Севастополе в сравнении с соседними регионами, объясняются собственными методиками подсчета.

Эксперт рассказал о легализации биткойна в Крыму. В начале года в России вступил в силу закон о цифровых активах. Новые правила легализовали криптовалюту, но запретили ее использование в России и, в частности, Крыму.

Когда в Крыму начнут выплачивать компенсации ущерба от ЧС. С 22 июня в Республике Крым начнут выплату компенсаций ущерба жителям, пострадавшим от стихии на прошлой неделе.

Годовая инфляция в мае увеличилась в Крыму на 6,5 процентов. На инфляцию в регионе главным образом оказали влияние федеральные факторы временного характера: сохраняющийся рост издержек производителей в совокупности с ограничением предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, а также рост спроса на внутренний туризм.

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На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей

На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей

Правительство Севастополя выделит из резервного фонда дополнительную сумму в размере 31 млн рублей на проведение необходимых мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе.

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