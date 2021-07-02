Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды

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На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«У меня, к сожалению, не очень хорошие новости. Начиная с субботы скажется влияние холодного атмосферного фронта, который в дневные часы сформирует отдельные грозовые облака и скоротечные дожди. Ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30», - сказал он.

По словам Тишковца, в воскресенье над акваторией Черного моря выйдет циклоническая воронка, поэтому дожди будут усиливаться, станет пасмурно.

«Ожидаются ливни и грозы. Выпадет порядка 40-50 мм осадков. Температура воздуха ночью +17…+20, днем +21…+26», - уточнил он.

Самое тревожное время – вторая половина воскресенья и ночь на понедельник. В темное время суток, по словам Тишковца, «ожидается большая вода».

«Местами выпадет 50 мм осадков, днем – еще 30. За два дня в Симферополе ожидается до 120 мм осадков, это 270% всей месячной нормы – 100-литровая бочка воды на каждый квадратный метр улиц. Примерно такая же ситуация будет и в Ялте. Температура воздуха понизится до +22…+25 градусов», - добавил Тишковец.

Специалист рекомендовал местным жителям заблаговременно позаботиться о своих материальных ценностях, чтобы избежать крупных потерь.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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