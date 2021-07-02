Какой сегодня праздник 2 июля

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Сегодня, 2 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день собаки

Фото pixabay.com

2 июля во многих странах мира принято отмечать День собак. Пока эта дата официально еще не признана, некоторые страны объявили свои национальные «собачьи» праздники. 11 января в Японии отмечают День собаки, который был провозглашен в честь всемирно известного пса породы акито-ину, который на протяжении 9 лет после смерти хозяина приходил встречать его на железнодорожную станцию.

В Великобритании День собак отмечают в последнее воскресенье апреля, в США — 26 августа. В нашей стране 21 июня отмечают День кинолога, в честь открытия первого в России полицейского питомника. Есть еще один замечательный праздник — Международный день с собаками на работе, когда любой желающий может провести со своим четвероногим питомцем день на работе.

Всемирный день НЛО (World UFO Day)

Фото pixabay.com

Во всем мире 2 июля отмечают как День НЛО (World UFO Day) или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО — «неопознанный летающий объект».

Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.

Поскольку спецслужбы США засекретили все материалы этого дела, сейчас сложно подтвердить или опровергнуть гипотезу. Однако событие получило широкий общественный резонанс, именно с «розуэлльского инцидента» (Roswell UFO Incident) началась история уфологии. И земляне разделились на два лагеря: тех, кто верит в существование братьев по разуму, и тех, кто в этом сомневается.

Зосима Пчельник

Народный праздник «Зосима-пчельник» отмечается 2 июля (по старому стилю - 19 июня). Православной церковью в этот день чтится память Зосимы Аполлониадского - фракийского святого. Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминают и святого Иова. Этому праведнику принято было молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров. Другие названия праздника: «Зосима», «Иов», «День пасечника».

Также сегодня, 2 июля, отмечают такие праздники:

- День реки Лены

- День память святого апостола Иуды Иаковлева, брата Господня

- Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day)

- День работников полиции Азербайджана

- Праздник трезвенников и язвенников

- День сюрпризов

- День «Я забыл» (National I Forgot Day) в США

- День флага и гимна Кюрасао

- День единства Замбии

- День анисового ликера (National Anisette Day) в США

- День дипломатической службы в Казахстане

- Сиенское Палио (Palio di Siena) в Италии

- День принятия государственного герба Узбекистана

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Иван, Асинкрит, Зосима, Паисий, Варлаам, Мария, Зенон, Иов, Иуда (Юда), Роза.

Что происходило 2 июля в прошлые годы

1499 - корабли экспедиции Охеды подошли к северному побережью Южной Америки. В этот день Америго Веспуччи открыл дельту Амазонки.

1776 - второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении Америки от Великобритании. Но День независимости отмечается в США 4 июля, когда была принята Декларация независимости.

1853 - русская армия вторгается в Молдавское княжествоначинается Крымская война.

1918 - Гетман Скоропадский ввел украинское гражданство.

1920 - Тухачевский отдал приказ Западному фронту: «На наших штыках мы принесем трудящемуся человечеству счастье и мир».

1924 - создана Международная ассоциация спортивной прессы

1932 - Создана Донецкая область со столицей в Артемовске.

1947 - В. М. Молотов в Париже подтвердил, что СССР в плане Маршалла участвовать не будет.

1951 - «Правда» осудила стихотворение В. Сосюры «Любите Украину».

1976 - В США при рассмотрении дела «Грегг против штата Джорджия» Верховный суд вынес постановление о том, что наказание в виде смертной казни не противоречит конституции.

1976 - В Киеве открылся памятник жертвам фашистского расстрела в Бабьем Яру.

1990 - начал свою работу XXVIII съезд КПСС, последний в истории партии.

1993 - в Киеве создан Конгресс Украинских Националистов.

2001 - В США пациенту имплантировано портативное искусственное сердце AbioCor.

2002 - Стив Фоссетт завершает первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.

2008 - из плена колумбийской вооруженной группировки FARC через 6 с лишним лет после пленения (23 февраля 2002) освобождена политик Ингрид Бетанкур.

2009 - Индия отменила уголовное преследование лиц гомосексуальной ориентации.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 июля. Какие праздники будут завтра?

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