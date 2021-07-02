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Институт «Магарач» в Ялте переведут в новое здание на окраину города
Сейчас институт размещается в исторических зданиях в центре Ялты | фото © Новости Крыма
Крымский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» получит новое семиэтажное здание. Что будет на месте исторических зданий в центре города не сообщается.
Главгосэкспертиза России одобрила его проектную документацию, сообщила пресс-служба ведомства.
«Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Ялте Научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия Всероссийского национального НИИ «Магарач». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», – говорится в сообщении.
Новое здание построят в Ялте на улице Мицко – близ Южнобережного шоссе. Общая площадь корпуса составит 15 тысяч квадратных метров. Он предназначен для проведения научных исследований, образовательной деятельности и опытного производства экспериментальной винодельческой продукции и саженцев винограда категорий «Оригинальный» и «Элитный». Тут же будет гостиница для командированных научных работников и аспирантов.
«Также проектом предусмотрено строительство одноэтажного здания узла фертигации общей площадью 48 кв. м. Фертигация – это способ внесения жидких удобрений либо пестицидов во время полива растений. Эта технология была внедрена в 1970-х годах и получила широкое распространение по всему миру», – добавили в пресс-службе.
Финансирование строительства планируют осуществить за счет федеральных средств.
НИИ «Магарач» отсчитывает свою историю с 1828 года, непосредственно научно-исследовательским институтом оно стало в 1940 году.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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30 июня
Институт «Магарач» в Ялте переведут в новое здание на окраину города
Крымский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» получит новое семиэтажное здание. Что будет на месте исторических зданий в центре города не сообщается.