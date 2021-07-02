Происшествия
Группа евпаторийцев получила сроки за разбой, мошенничество и грабеж
В июне прошлого года пятеро жителей Евпатории избили и ограбили своего знакомого-жителя Челябинской области, забрав у него ювелирные изделия и мобильный телефон.
Также через мобильное приложение злоумышленники украли деньги с банковской карты потерпевшего, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
«Общий ущерб от действий преступников был оценен в сумму свыше 200 тысяч рублей. Большая часть причиненного ущерба была компенсирована пострадавшему в ходе следствия, путем возврата части похищенного», — рассказали в пресс-службе.
Также трое из пяти молодых людей были признаны виновными мошенничестве, кражах и разбое, совершенных в разное время.
Двоих из фигурантов уголовного дела суд приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима, еще один участник нападения получил 1,5 года колонии общего режима. Еще двое молодых людей получили тюремные сроки условно, с испытательным сроком.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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