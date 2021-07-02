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Происшествия

ФСБ-шники поймали пенсионерку из Украины за попытку тайно проникнуть в Крым

16:16 пятница, 2 июля 2021
ФСБ-шники поймали пенсионерку из Украины за попытку тайно проникнуть в Крым

фото © Новости Крыма

Крымские пограничники задержали украинку, которая «пыталась незаконно попасть в Крым», в обход пункта пропуска «Джанкой».

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«Нарушительницей оказалась гражданка Украины 1961 года рождения, которой сотрудники Роспотребнадзора несколькими часами ранее отказали во въезде на территорию Российской Федерации, – говорится в сообщении. – В результате грамотно спланированных мероприятий нарушительница была задержана пограничным нарядом».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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ФСБ-шники поймали пенсионерку из Украины за попытку тайно проникнуть в Крым

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